La Ciudad |Concentrará la atención a nivel continental

Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno

Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
7 de Febrero de 2026 | 02:23
Edición impresa

La Plata se convertirá nuevamente en el epicentro de la cultura oriental en América Latina. El sábado 21 y domingo 22 de febrero, Plaza Moreno será el escenario de los festejos por el inicio del año 4724 del calendario tradicional chino, una cita que este año adquiere una dimensión inédita: la transmisión oficial del emblemático “Festival de los Faroles” llevará las imágenes de la plaza fundacional a una audiencia potencial de 1.400 millones de personas en China y la región asiática.

Según se analiza desde la organización local, año a año la ciudad refuerza su identidad como un punto de encuentro clave entre la comunidad local y la oriental. Según las proyecciones, se espera una concurrencia masiva. Llegarán delegaciones y visitantes de más de 12 países, entre los que se destacan China, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia. Asimismo, se prevé una fuerte afluencia de público de la región metropolitana.

La Ciudad mantiene una estrecha relación histórica con el gigante asiático, siendo “ciudad hermana” de Jiujiang, Xian, Chengdú y Shenyang. Este vínculo diplomático y cultural promueve la integración y el trabajo conjunto, posicionando a La Plata como la sede oficial de estos festejos en Argentina.

Bajo el ritmo de los tambores y el color de las danzas tradicionales, el festejo contará con numerosos atractivos y espectáculos de nivel internacional, con artistas provenientes desde China que le permitirán a los asistentes recibir el año 4724. Los vecinos podrán disfrutar de la icónica danza del Dragón y de los Leones, ferias gastronómicas y muestras culturales que permitirán recibir el nuevo ciclo lunar en un ambiente de hermandad.

Durante dos días, el público podrá disfrutar de una agenda que incluirá más de 50 presentaciones en el escenario y cerca de 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos. Se montará un Barrio Chino donde se podrá acceder a la comida oriental y atracciones propias de la cultura asiática.

 

