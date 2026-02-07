Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Federico Sisti se formó en la UNLP y se desempeña en el Conicet. Se rompe un siglo de conducción estadounidense
En el mundo científico platense hay motivo para celebrar: por primera vez en 126 años de historia, la Sociedad Americana de Microbiología tendrá un presidente que vive y trabaja fuera de Estados Unidos. El investigador Federico Sisti, además de vivir y trabajar en La Plata, se formó en la UNLP.
La noticia fue interpretada en el Conicet como el punto de partida para una gestión que será clave para la intención de expandir la labor de la Sociedad más allá de las fronteras del mundo anglosajón.
Sisti forma parte del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, Conicet-Unlp) y desde julio iniciará un periodo de tres años en su nuevo rol continental. Según analizó en las últimas horas, será “una importante responsabilidad, en tanto oportunidad para promover la ciencia argentina y latinoamericana a nivel global”.
La entidad científica fue fundada en 1899 y actualmente tiene más de 38 mil miembros dedicados a temas tan diversos como el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos y la microbiología industrial, básica y aplicada. “La ASM (sigla en inglés de la Sociedad) me acompaña desde que comencé mi doctorado, no sólo a través de las revistas que edita, que son aquellas que leemos y que publican nuestros trabajos, sino también con cursos y congresos en los que, a pesar de la distancia y los costos, siempre me esforcé por participar”, relató Sisti, quien en 2024 se incorporó a su junta directiva.
El futuro presidente se graduó como bioquímico y doctor en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, se informa en la web del Conicet. Allí se desempeña como investigador independiente en bioquímica y biología molecular, con la salud humana como campo de aplicación, con especialidad en microbiología y patogénesis.
La entidad a la que arribará con una nueva función tiene “un compromiso firme con la ciencia basada en evidencia, la defensa del pensamiento crítico, y la promoción de la microbiología como un campo que puede contribuir a la mejora de muchísimos aspectos de la sociedad”.
LE PUEDE INTERESAR
El carnaval toma ritmo en Romero y Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
En Gorina, se festeja por el tomate platense
A la microbiología se le asigna un papel clave. “Su importancia se refleja en múltiples ámbitos: desde el estudio del microbiota intestinal humana, clave para la nutrición, la inmunidad y la salud en general; hasta la fijación biológica de nitrógeno, un proceso esencial para la fertilidad de los suelos y la producción de alimentos”, argumentó el científico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí