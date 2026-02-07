Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |“Oportunidad para promover la ciencia argentina y latinoamericana”

Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

Federico Sisti se formó en la UNLP y se desempeña en el Conicet. Se rompe un siglo de conducción estadounidense

Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

sisti presidirá una entidad que nuclea a 38 mil científicos / conicet

7 de Febrero de 2026 | 02:26
Edición impresa

En el mundo científico platense hay motivo para celebrar: por primera vez en 126 años de historia, la Sociedad Americana de Microbiología tendrá un presidente que vive y trabaja fuera de Estados Unidos. El investigador Federico Sisti, además de vivir y trabajar en La Plata, se formó en la UNLP.

La noticia fue interpretada en el Conicet como el punto de partida para una gestión que será clave para la intención de expandir la labor de la Sociedad más allá de las fronteras del mundo anglosajón.

Sisti forma parte del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, Conicet-Unlp) y desde julio iniciará un periodo de tres años en su nuevo rol continental. Según analizó en las últimas horas, será “una importante responsabilidad, en tanto oportunidad para promover la ciencia argentina y latinoamericana a nivel global”.

La entidad científica fue fundada en 1899 y actualmente tiene más de 38 mil miembros dedicados a temas tan diversos como el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos y la microbiología industrial, básica y aplicada. “La ASM (sigla en inglés de la Sociedad) me acompaña desde que comencé mi doctorado, no sólo a través de las revistas que edita, que son aquellas que leemos y que publican nuestros trabajos, sino también con cursos y congresos en los que, a pesar de la distancia y los costos, siempre me esforcé por participar”, relató Sisti, quien en 2024 se incorporó a su junta directiva.

El futuro presidente se graduó como bioquímico y doctor en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, se informa en la web del Conicet. Allí se desempeña como investigador independiente en bioquímica y biología molecular, con la salud humana como campo de aplicación, con especialidad en microbiología y patogénesis.

La entidad a la que arribará con una nueva función tiene “un compromiso firme con la ciencia basada en evidencia, la defensa del pensamiento crítico, y la promoción de la microbiología como un campo que puede contribuir a la mejora de muchísimos aspectos de la sociedad”.

LE PUEDE INTERESAR

El carnaval toma ritmo en Romero y Tolosa

LE PUEDE INTERESAR

En Gorina, se festeja por el tomate platense

A la microbiología se le asigna un papel clave. “Su importancia se refleja en múltiples ámbitos: desde el estudio del microbiota intestinal humana, clave para la nutrición, la inmunidad y la salud en general; hasta la fijación biológica de nitrógeno, un proceso esencial para la fertilidad de los suelos y la producción de alimentos”, argumentó el científico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Últimas noticias de La Ciudad

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja

Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal

Los trenes sólo llegarán hasta Berazategui
Espectáculos
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
Laila Roth habló de su salida de “Otro día perdido”
Información General
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
Policiales
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
Deportes
De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite
Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas
River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo
Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa
“El clásico se juega con el alma”, dijo R. Pagano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla