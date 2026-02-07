Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología

En el mundo científico platense hay motivo para celebrar: por primera vez en 126 años de historia, la Sociedad Americana de Microbiología tendrá un presidente que vive y trabaja fuera de Estados Unidos. El investigador Federico Sisti, además de vivir y trabajar en La Plata, se formó en la UNLP.

La noticia fue interpretada en el Conicet como el punto de partida para una gestión que será clave para la intención de expandir la labor de la Sociedad más allá de las fronteras del mundo anglosajón.

Sisti forma parte del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, Conicet-Unlp) y desde julio iniciará un periodo de tres años en su nuevo rol continental. Según analizó en las últimas horas, será “una importante responsabilidad, en tanto oportunidad para promover la ciencia argentina y latinoamericana a nivel global”.

La entidad científica fue fundada en 1899 y actualmente tiene más de 38 mil miembros dedicados a temas tan diversos como el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos y la microbiología industrial, básica y aplicada. “La ASM (sigla en inglés de la Sociedad) me acompaña desde que comencé mi doctorado, no sólo a través de las revistas que edita, que son aquellas que leemos y que publican nuestros trabajos, sino también con cursos y congresos en los que, a pesar de la distancia y los costos, siempre me esforcé por participar”, relató Sisti, quien en 2024 se incorporó a su junta directiva.

El futuro presidente se graduó como bioquímico y doctor en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, se informa en la web del Conicet. Allí se desempeña como investigador independiente en bioquímica y biología molecular, con la salud humana como campo de aplicación, con especialidad en microbiología y patogénesis.

La entidad a la que arribará con una nueva función tiene “un compromiso firme con la ciencia basada en evidencia, la defensa del pensamiento crítico, y la promoción de la microbiología como un campo que puede contribuir a la mejora de muchísimos aspectos de la sociedad”.

A la microbiología se le asigna un papel clave. “Su importancia se refleja en múltiples ámbitos: desde el estudio del microbiota intestinal humana, clave para la nutrición, la inmunidad y la salud en general; hasta la fijación biológica de nitrógeno, un proceso esencial para la fertilidad de los suelos y la producción de alimentos”, argumentó el científico.