Los trenes sólo llegarán hasta Berazategui

Trenes Argentinos informó que los trenes del ramal Constitución-La Plata circularán con recorrido limitado mañana. Prestarán servicio entre la terminal porteña y Berazategui debido a trabajos de renovación de vías.

La misma modalidad aplicará durante el siguiente fin de semana y el carnaval: el domingo 15, lunes 16 y martes 17 los trenes circularán entre Constitución y Berazategui. Los trabajos se ejecutarán en la zona de vías de la Estación Hudson, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura de vía, mediante el uso de maquinaria pesada, trenes de trabajo y equipos de nivelación y alineación. Se prevé el cambio de tramos de vía, durmientes (de madera por hormigón), fijaciones y piedra.