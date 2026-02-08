Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
El equipo de Javier Frana no pudo sostener la ventaja tras el dobles. Thiago Tirante y Marco Trungelliti cayeron en los singles decisivos y la Selección quedó eliminada de los Qualifiers 2026.
Escuchar esta nota
La Selección Argentina de Tenis sufrió un duro revés en su visita a Asia y quedó eliminada en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. El conjunto nacional cayó por 3-2 ante Corea del Sur en una serie disputada sobre superficie rápida en la ciudad de Busan y ahora deberá jugar por la permanencia en septiembre.
Según se supo, la jornada dominical había comenzado con una luz de esperanza gracias al triunfo en el dobles, pero las derrotas consecutivas de los singlistas sellaron la suerte del equipo capitaneado por Javier Frana.
La dupla debutante conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez (jugadores 94 y 95 en la historia de la Selección) puso el 2-1 parcial para Argentina.
Con la ventaja en el marcador, Argentina tenía dos chances para cerrar la serie, pero los locales se hicieron fuertes.
Tras esta derrota, Argentina cae al Grupo Mundial I y deberá jugar un repechaje en septiembre para intentar volver a los Qualifiers en 2027.
