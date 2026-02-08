Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista

El periodista recordó en La noche de Mirtha el uso de la base de datos ilegal “Sudamérica Data” para recopilar información de figuras públicas de manera ilegal.

Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
8 de Febrero de 2026 | 07:48

Escuchar esta nota

El periodista Nicolás Wiñazki habló este sábado en La noche de Mirtha sobre el espionaje que se realizaba a través de una base de datos ilegal que reunía información personal de distintas figuras públicas, entre ellas la de Mirtha Legrand.

Según se pudo constatar, el periodista brindó información y además mostró pruebas en las que se ve el nombre de la conductora en el reporte de la agencia conocida como “Sudamérica Data” durante el gobierno kirchnerista.

Mirtha, visiblemente sorprendida, manifestó su incomodidad al enterarse de que había sido espiada: “¿Qué van a escuchar de mí? Yo no soy política. Soy una conductora”, señaló.

Wiñazki indicó que el gobierno de los Kirchner mostraba un interés particular por el espionaje y que incluso las voces disidentes eran objeto de seguimiento y descalificación. “Los Kirchner siempre tuvieron fascinación por el espionaje”, afirmó.

El periodista explicó que el objetivo de esta vigilancia era recopilar información sobre personas con influencia pública para deslegitimarlas o controlarlas, y que el caso de Mirtha Legrand se enmarcaba dentro de esta estrategia. La base “Sudamérica Data” reunía información sin autorización, lo que constituía un acto ilegal.

Según Wiñazki, el espionaje no solo buscaba anticiparse a críticas políticas, sino también generar herramientas de presión sobre figuras mediáticas y opositores, revelando un uso sistemático de la información con fines de control social y político durante aquel período.

LE PUEDE INTERESAR

Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show

LE PUEDE INTERESAR

“Taxi Driver”: a 50 años de un clásico que rompió los moldes
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”
Últimas noticias de Espectáculos

Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show

“Taxi Driver”: a 50 años de un clásico que rompió los moldes

Los otros Beckham: ¿Quiénes son y qué hacen los hijos de Victoria y David?

La desaparición de La niña Loly: Luis Ventura y la clave del final de su carrera mediática
Deportes
Con los Nacho es otra cosa
Gimnasia no saldrá del Bosque este año
Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO
Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra
Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Policiales
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
La abogada argentina en Brasil rompió el silencio
Dos mujeres heridas tras un violento choque
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Información General
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
La Ciudad
Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 8 de febrero
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla