Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista

El periodista Nicolás Wiñazki habló este sábado en La noche de Mirtha sobre el espionaje que se realizaba a través de una base de datos ilegal que reunía información personal de distintas figuras públicas, entre ellas la de Mirtha Legrand.

Según se pudo constatar, el periodista brindó información y además mostró pruebas en las que se ve el nombre de la conductora en el reporte de la agencia conocida como “Sudamérica Data” durante el gobierno kirchnerista.

Mirtha, visiblemente sorprendida, manifestó su incomodidad al enterarse de que había sido espiada: “¿Qué van a escuchar de mí? Yo no soy política. Soy una conductora”, señaló.

Wiñazki indicó que el gobierno de los Kirchner mostraba un interés particular por el espionaje y que incluso las voces disidentes eran objeto de seguimiento y descalificación. “Los Kirchner siempre tuvieron fascinación por el espionaje”, afirmó.

El periodista explicó que el objetivo de esta vigilancia era recopilar información sobre personas con influencia pública para deslegitimarlas o controlarlas, y que el caso de Mirtha Legrand se enmarcaba dentro de esta estrategia. La base “Sudamérica Data” reunía información sin autorización, lo que constituía un acto ilegal.

Según Wiñazki, el espionaje no solo buscaba anticiparse a críticas políticas, sino también generar herramientas de presión sobre figuras mediáticas y opositores, revelando un uso sistemático de la información con fines de control social y político durante aquel período.