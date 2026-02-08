Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ZANIRATTO JUNTA POR PRIMERA VEZ A LOS DOS REFUERZOS MÁS IMPORTANTES

Con los Nacho es otra cosa

Ignacio Fernández e Ignacio Miramón serán titulares mañana frente a Barracas en los lugares que ocuparon Max y Castro. Merlo seguiría como extremo por la suspensión de Panaro

Con los Nacho es otra cosa

Nacho Miramón será titular por primera vez y Nacho Fernández regresa tras el cuadro infeccioso / Web

8 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

Fernando Zaniratto comenzó a delinear la formación albiazul que visitará el próximo lunes Barracas Central. Tanto Nacho Fernández como Ignacio Miramón fueron titulares en la práctica de fútbol formal que el plantel realizó en Estancia Chica, en la cual Manuel Panaro no fue de la partida.

Panaro continúa suspendido provisionalmente por la roja ante River Plate por lo que tendrá que cumplir de hecho dos fechas de suspensión. De esta manera, Jeremías Merlo tendría asegurada su continuidad entre los once.

En cuanto a las variantes que el DT dispuso en el entrenamientos de ayer, Ignacio Fernández ingresó en lugar de Lucas Castro para jugar por detrás del centrodelantero mientras que Ignacio Miramón jugará por Augusto Max en el medio de la cancha.

Miramón ya tuvo sus primeros minutos en su segundo ciclo en la victoria ante Aldosivi, de modo que puso fin a una larga inactividad ya que había jugado por última vez en abril con la camiseta de Boca. El jugador necesita rodaje, por lo que la titularidad ante Barracas Central se impone para que llegue con mejor ritmo al clásico del domingo 15 en el Bosque.

Más allá del buen ingreso -con gol incluido- de Agustín Auzmendi ante el Tiburón marplatense, su titularidad es imposible con Nacho Fernández dentro del equipo. Y un cambio de sistema sacrificando a los extremos va contra las ideas del entrenador, le quita juego externo al equipo y le genera un enorme problema en el retroceso, donde futbolistas como Barros Schelotto o el propio Fernández no están habituados a semejante desgaste.

Por eso, la continuidad de Jeremías Merlo en el equipo ante la ausencia de Manuel Panaro no es ninguna sorpresa. Si bien Maximiliano Zalazar tuvo un buen ingreso el pasado lunes, todavía está un escalón por debajo de los extremos que pelean un lugar ente los once, con Franco Torres un escalón por encima de los mencionados Panaro y Merlo.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia no saldrá del Bosque este año

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO

Respecto de la situación de Manuel Panaro y Jorge De Asís (ambos expulsados frente a River en el Monumental hace 10 días) ambos siguen suspendidos provisionalmente y seguirán así hasta que pase la cuarta fecha del campeonato por lo que quedaron fuera de la lista de convocados para este encuentro.

Los restantes jugadores expulsados cuyas sanciones fueron notificadas en el Boletín 6826 del 3 de febrero fueron sancionados con solamente una fecha de suspensión. Ellos son: Valentín Fascendini (Unión), Nicolás Meriano (Banfield) y Santiago Núñez (Estudiantes, expulsado ante Defensa y Justicia en la tercera fecha del Apertura).

 

Manuel Panaro sigue suspendido provisionalmente y se pierde el partido frente a Barracas

 

Esta tarde el plantel albiazul cerrará la semana en Abasto con un último entrenamiento previo al compromiso frente a Barracas Central y luego los elegidos por Fernando Zaniratto quedarán concentrados en la Casona de Estancia Chica a la espera del partido.

De esta manera, con la duda planteada, los 11 del Lobo para visitar a Barracas Central serían: Nelson Insfrán; Alexís Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

De esta manera, con el ingreso al listado de Fernández por el colombiano Pérez, los suplentes serán Julián Kadijevic, Gonzalo González, Juan Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Alejo Gelsomino, Augusto Max, Diego Mastrángelo, Pablo Aguiar, Lucas Castro, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi y Cayetano Bolzán.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política

VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero

La trama oculta de los lazos de Epstein con la Argentina

Los “Obama simios”: Trump se niega a pedir perdón

En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia no saldrá del Bosque este año

Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Espectáculos
Rolling Stones en La Plata: a 10 años de un show inolvidable en el Estadio Único
VIDEO.- Burlando sorprendió en La Plata a bordo de un Tesla Cybertruck
Pasacalles y otros esfuerzos dignos de mejor causa
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
La Ciudad
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Policiales
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
La abogada argentina en Brasil rompió el silencio
Dos mujeres heridas tras un violento choque
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Política y Economía
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
El kirchnerismo salió a “abrazar” a Máximo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla