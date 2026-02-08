Con los Nacho es otra cosa

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Ignacio Fernández e Ignacio Miramón serán titulares mañana frente a Barracas en los lugares que ocuparon Max y Castro. Merlo seguiría como extremo por la suspensión de Panaro
Fernando Zaniratto comenzó a delinear la formación albiazul que visitará el próximo lunes Barracas Central. Tanto Nacho Fernández como Ignacio Miramón fueron titulares en la práctica de fútbol formal que el plantel realizó en Estancia Chica, en la cual Manuel Panaro no fue de la partida.
Panaro continúa suspendido provisionalmente por la roja ante River Plate por lo que tendrá que cumplir de hecho dos fechas de suspensión. De esta manera, Jeremías Merlo tendría asegurada su continuidad entre los once.
En cuanto a las variantes que el DT dispuso en el entrenamientos de ayer, Ignacio Fernández ingresó en lugar de Lucas Castro para jugar por detrás del centrodelantero mientras que Ignacio Miramón jugará por Augusto Max en el medio de la cancha.
Miramón ya tuvo sus primeros minutos en su segundo ciclo en la victoria ante Aldosivi, de modo que puso fin a una larga inactividad ya que había jugado por última vez en abril con la camiseta de Boca. El jugador necesita rodaje, por lo que la titularidad ante Barracas Central se impone para que llegue con mejor ritmo al clásico del domingo 15 en el Bosque.
Más allá del buen ingreso -con gol incluido- de Agustín Auzmendi ante el Tiburón marplatense, su titularidad es imposible con Nacho Fernández dentro del equipo. Y un cambio de sistema sacrificando a los extremos va contra las ideas del entrenador, le quita juego externo al equipo y le genera un enorme problema en el retroceso, donde futbolistas como Barros Schelotto o el propio Fernández no están habituados a semejante desgaste.
Por eso, la continuidad de Jeremías Merlo en el equipo ante la ausencia de Manuel Panaro no es ninguna sorpresa. Si bien Maximiliano Zalazar tuvo un buen ingreso el pasado lunes, todavía está un escalón por debajo de los extremos que pelean un lugar ente los once, con Franco Torres un escalón por encima de los mencionados Panaro y Merlo.
Respecto de la situación de Manuel Panaro y Jorge De Asís (ambos expulsados frente a River en el Monumental hace 10 días) ambos siguen suspendidos provisionalmente y seguirán así hasta que pase la cuarta fecha del campeonato por lo que quedaron fuera de la lista de convocados para este encuentro.
Los restantes jugadores expulsados cuyas sanciones fueron notificadas en el Boletín 6826 del 3 de febrero fueron sancionados con solamente una fecha de suspensión. Ellos son: Valentín Fascendini (Unión), Nicolás Meriano (Banfield) y Santiago Núñez (Estudiantes, expulsado ante Defensa y Justicia en la tercera fecha del Apertura).
Manuel Panaro sigue suspendido provisionalmente y se pierde el partido frente a Barracas
Esta tarde el plantel albiazul cerrará la semana en Abasto con un último entrenamiento previo al compromiso frente a Barracas Central y luego los elegidos por Fernando Zaniratto quedarán concentrados en la Casona de Estancia Chica a la espera del partido.
De esta manera, con la duda planteada, los 11 del Lobo para visitar a Barracas Central serían: Nelson Insfrán; Alexís Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.
De esta manera, con el ingreso al listado de Fernández por el colombiano Pérez, los suplentes serán Julián Kadijevic, Gonzalo González, Juan Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Alejo Gelsomino, Augusto Max, Diego Mastrángelo, Pablo Aguiar, Lucas Castro, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi y Cayetano Bolzán.
