Espectáculos

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Triana Redondel

8 de Febrero de 2026 | 03:42
HOY

MUSICA

Jodie Foster reflexionó sobre sus polémicas escenas

Javier Malosetti Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Malosetti / Di Lorenzo / Ottonello.

Cuarteto Astronómico + Orquesta Inorgánica.- A las 18.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, se presentan el cuarteto instrumental que revisita los clásicos del jazz, compuesto por Emiliano Perez Diez (piano), Matías Formica (saxo tenor), Felipe Gomez (contrabajo) y Joky Satragni (batería ); y la orquesta de jazz contemporáneo de improvisación, con 12 músicos sobre escena. A la gorra.

Domingos de folclore.- A las 19 en la Plaza 17 de Octubre, 26 y 164, Berisso, con El Humedal, Noe Miranda, Luna Sachera, La Típica Santiagueña y Ceferino Céspedes.

Triana Redondel.- A las 18 horas en Meridiano V, 18 y 71, se presenta la solista con un repertorio de rock y folclore.

La Plata por la Patagonia.- A las 18 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, se presentan El Príncipe Idiota, Yasar, Caracol a contramano, Manque la banca y Rara. Lo recaudado por entradas y durante el evento (barra y buffet) será destinado a ayudar en los incendios.

ACTIVIDADES

Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.

Walking Tour: Ciudada soñada.- A las 18.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, 13 y 51, comienza el tour por la Ciudad. Duración aproximada: 2 horas.

TALLERES Y CURSOS

House y Electro Dance.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, comienza el taller intensivo de verano a cargo de Valentina Mendillo. Entrada libre y gratuita con inscripción previa: el formulario en las redes de la Municipalidad.

Unicus Concert desde el Observatorio

 

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

