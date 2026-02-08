La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
Violento ataque a un chofer de micro en La Plata: le arrojaron una piedra en la cabeza mientras llevaba pasajeros
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Los que nunca descansan: beneficios y contras de trabajar en casa
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
“Lo viejo funciona”: un invento de la Región para hacer bodas de película
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 8 de febrero
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
Jodie Foster reflexionó sobre sus polémicas escenas
Javier Malosetti Trío.- A las 21 en Diagonal 93 Nº 52, City Bell, se presentan Malosetti / Di Lorenzo / Ottonello.
Cuarteto Astronómico + Orquesta Inorgánica.- A las 18.30 en la Estación Provincial, 17 y 71, se presentan el cuarteto instrumental que revisita los clásicos del jazz, compuesto por Emiliano Perez Diez (piano), Matías Formica (saxo tenor), Felipe Gomez (contrabajo) y Joky Satragni (batería ); y la orquesta de jazz contemporáneo de improvisación, con 12 músicos sobre escena. A la gorra.
Domingos de folclore.- A las 19 en la Plaza 17 de Octubre, 26 y 164, Berisso, con El Humedal, Noe Miranda, Luna Sachera, La Típica Santiagueña y Ceferino Céspedes.
Triana Redondel.- A las 18 horas en Meridiano V, 18 y 71, se presenta la solista con un repertorio de rock y folclore.
La Plata por la Patagonia.- A las 18 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, se presentan El Príncipe Idiota, Yasar, Caracol a contramano, Manque la banca y Rara. Lo recaudado por entradas y durante el evento (barra y buffet) será destinado a ayudar en los incendios.
Unicus Concert.- A las 20 en el Observatorio, Iraola y Calle 118, Paseo del Bosque, una experiencia íntima y diferente. Podrás conocer un espacio sorprendente por su arquitectura e historia, y disfrutar de artistas especialmente seleccionados para generar una atmósfera de desconexión.
Walking Tour: Ciudada soñada.- A las 18.30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, 13 y 51, comienza el tour por la Ciudad. Duración aproximada: 2 horas.
House y Electro Dance.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, comienza el taller intensivo de verano a cargo de Valentina Mendillo. Entrada libre y gratuita con inscripción previa: el formulario en las redes de la Municipalidad.
