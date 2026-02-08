Violento ataque a un chofer de micro en La Plata: le arrojaron una piedra en la cabeza mientras llevaba pasajeros

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Un chofer de colectivo de la línea Oeste fue atacado este sábado por la noche en La Plata cuando se encontraba trabajando con pasajeros a bordo. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 y generó momentos de tensión y preocupación entre quienes viajaban en la unidad.
Según se pudo observar en un video que comenzó a circular tras el episodio, el conductor sufrió una herida en la cabeza producto de un piedrazo arrojado desde el exterior. En las imágenes también se ve al micro detenido, la presencia policial asistiendo al trabajador y a los pasajeros que debieron descender sin poder continuar su recorrido hacia sus trabajos y destinos.
Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni otros heridos, aunque el ataque pudo haber derivado en una tragedia, ya que el conductor estaba al mando del vehículo en plena marcha y con personas a bordo.
El episodio vuelve a encender la alarma por la seguridad en el transporte público y la exposición diaria de los choferes a situaciones de violencia. No solo se trata de un ataque contra un trabajador, sino de un riesgo directo para los pasajeros, peatones y otros conductores que circulaban en la zona.
Por último, vecinos y usuarios del servicio reclamaron mayores medidas de seguridad y controles para evitar que hechos de este tipo se repitan y pongan en peligro la vida de quienes utilizan el transporte público en la ciudad.
