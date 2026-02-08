Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
Violento ataque a un chofer de micro en La Plata: le arrojaron una piedra en la cabeza mientras llevaba pasajeros
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Los que nunca descansan: beneficios y contras de trabajar en casa
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
“Lo viejo funciona”: un invento de la Región para hacer bodas de película
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 8 de febrero
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La senadora aseguró en La noche de Mirtha que prioriza ser “útil” en el rol que le asignen y habló de su rutina diaria y su adaptación al nuevo rol que asumió.
Escuchar esta nota
Patricia Bullrich aseguró este sábado en La noche de Mirtha que, aunque la posibilidad de ser vicepresidenta de la Nación está abierta, no está enfocada en un cargo específico. “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo, sino en donde crean que voy a poder ser más útil”, señaló.
Según se pudo constatar, durante la entrevista, la senadora afirmó que ya se siente plenamente inmersa en su rol parlamentario, aunque al principio le costó recuperar la “gimnasia parlamentaria” en referencia a que tiene que hablar con distintos actores políticos y reunir votos para aprobar leyes, una tarea que describió como “agotadora”.
Además, habló de su rutina diaria y destacó la importancia de mantener una rutina personal que le permita sostener su energía. “Primero hago gimnasia o hago tenis una hora a la mañana como para mantener el cuerpo”, confesó.
Finalmente, sobre sus aspiraciones, la dirigente manifestó que los cargos ejecutivos, como la jefatura del gobierno porteño, le resultan más atractivos que los legislativos: “El ejecutivo siempre me gusta, por supuesto. Las cosas ejecutivas siempre son más ágiles”, afirmó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí