Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 8 de febrero

Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 8 de febrero
8 de Febrero de 2026 | 07:38

Escuchar esta nota

Súper Cartonazo del diario EL DIA ya se juega por $4.000.000 tras quedar vacante. La nueva ronda comenzó como todos los jueves con la entrega de la tarjeta y generó una enorme expectativa por el suculento pozo.

Es por eso que se renovaron las ilusiones de los platenses que todas las semanas buscan ser millonarios.

Estos son los números para controlar que se publicaron este domingo 8 de febrero:

Cómo jugar al Cartonazo

Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego.

LE PUEDE INTERESAR

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Por caso, a mediados de enero, el pozo de 4 millones fue para Melissa Gamada, una lectora que vive en el casco urbano y se desempeña como cuidadora de adultos mayores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política

VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

La trama oculta de los lazos de Epstein con la Argentina

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Últimas noticias de La Ciudad

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”
Deportes
Con los Nacho es otra cosa
Gimnasia no saldrá del Bosque este año
Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO
Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra
Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Información General
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
Policiales
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
La abogada argentina en Brasil rompió el silencio
Dos mujeres heridas tras un violento choque
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Espectáculos
Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show
“Taxi Driver”: a 50 años de un clásico que rompió los moldes
Los otros Beckham: ¿Quiénes son y qué hacen los hijos de Victoria y David?
La desaparición de La niña Loly: Luis Ventura y la clave del final de su carrera mediática
Pasacalles y otros esfuerzos dignos de mejor causa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla