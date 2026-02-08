Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |CON 1070 DÍAS SENTADO EN EL BANCO DE SUPLENTES

Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO

Mañana, cuando sus dirigidos reciban a Riestra, el DT conseguirá un nuevo récord al mando del equipo, en el Jorge Luis Hirschi

Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO

Domínguez alcanzará 70 partidos como DT en el Estadio Uno / X

8 de Febrero de 2026 | 02:19
Edición impresa

Eduardo Domínguez se prepara para superar una nueva marca como entrenador de Estudiantes. Este lunes cuando el equipo el Pincha desde las 19.15 a Deportivo Riestra, el DT alcanzará los 70 partidas al mando del primer equipo.

Sin dudas, desde su llegada en marzo de 2023, el Barba rompió varias barreras como capitán en jefe del cuadro albirrojo, no solo en títulos, sino también en hitos. Por eso, mañana cuando sus dirigidos reciban al Malevo, volverá a marcar su nombre en las páginas doradas de la historia del Club.

En este sentido, mañana, cuando Estudiantes reciba al equipo del Bajo Flores, Domínguez cumplirá 1071 días al mando del plantel, pero sobre todo, 70 partidos dirigiendo al equipo en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Por su parte, de los juegos que lleva dirigidos en el reducto de 1 y 57, el Pincha cosechó 37 victorias, 20 empates y tan solo 12 derrotas, en donde consiguió triunfos agónicos o victorias en clásicos ante Gimnasia. Aunque una de las espinas, son las descalificaciones a nivel internacional, quedando eliminados por penales, tanto en Copa Sudamericana como Libertadores. La primera en manos de Corinthians en 2023, y el año pasado con Flamengo, en la máxima competencia continental.

Por su parte, desde su debut ante Huracán, el 12 de marzo de 2023, Eduardo Domínguez dirigió 161 partidos, en los cuales sumó 71 victorias, 42 empates y 48 victorias, sumando un total de 258 puntos. Además, su equipo convirtió 215 goles y le marcaron 148.

El Barba rompió varias rachas y volvió a posicionar al equipo en lo más alto, con las obtenciones de los títulos de Copa Argentina, Copa de La Liga, Trofeo de Campeones –en dos oportunidades– y Torneo Clausura, en más de dos años y medio. Además, bajo su dirección el León ganó en La Bombonera y Monumental luego de 15 y 10 años respectivamente. A su vez, otro hito que consiguió en los últimos meses, fue el de superar a Néstor Craviotto, en ser el último entrenador en estar más de 30 meses al mando del equipo.

Por su parte, también rompió la racha de más de 40 años sin que un DT llegue al centenar de partidos de manera ininterrumpida. El caso más reciente fue el de Eduardo Luján Manera al frente del Pincha, a mediados de la década de los ’80. Cabe mencionar que el ciclo ininterrumpido más largo en la historia de Estudiantes lo posee el Zorro Osvaldo Zubeldía, con 270 partidos entre 1965 y 1970. Seguido del Doctor con 200 durante 1973 y 1976.

En la tercera colocación aparece Eduardo Domínguez con 149 encuentros disputados entre 2023 y la actualidad. Cuarto está Alberto Zozaya con 122 durante 1945/49. Mientras que cierra el Top 5 Eduardo Manera con 116 partidos dirigidos entre 1983 y 1984.

De esta manera, el Barba se prepara para alcanzar un nuevo récord como director técnico de Estudiantes, mañana ante Deportivo Riestra en UNO.

