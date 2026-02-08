Tragedia en la Autopista Buenos Aires–La Plata: un peatón murió tras ser atropellado 

Violento ataque a un chofer de micro en La Plata: le arrojaron una piedra en la cabeza mientras llevaba pasajeros
Un trágico accidente se registró este sábado por la noche en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde un peatón murió tras ser embestido por un automóvil a la altura del kilómetro 27, en sentido descendente y dentro de la jurisdicción de Berazategui.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:23 y fue advertido a personal de seguridad vial que acudió rápidamente al lugar. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un Ford Fiesta blanco, patente AA 419 TJ, conducido por un hombre de 53 años que, por causas que aún son materia de investigación, atropelló a la víctima.
Minutos después se hizo presente una ambulancia de la concesión de la autopista y una médica confirmó el fallecimiento del peatón en el lugar. El hombre no pudo ser identificado, por lo que fue consignado como NN.
La escena fue preservada para la realización de pericias y trabajó en el lugar personal de Policía Científica de Berazategui, con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y las circunstancias en las que la víctima se encontraba sobre la traza.
La causa fue caratulada como “homicidio culposo” e interviene la UFIyJ en turno especializada en delitos culposos del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Santilín.
Como consecuencia del operativo y las tareas periciales, los carriles rápido y central permanecieron obstruidos durante varias horas, por lo que el tránsito circuló con demoras por el carril lento y la banquina externa.
