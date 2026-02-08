Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata

El tiempo se presenta estable y cálido en La Plata este domingo, en el inicio de la segunda semana de febrero. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por cielo algo nublado, temperaturas agradables durante la mañana y una tarde con registros elevados, en línea con el clima típico del verano en la región.

Para hoy se espera una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 30°C. Además, soplarán vientos moderados del sector norte y noreste, lo que aportará aire templado y sostendrá la sensación de calor a lo largo del día.

En tanto, el lunes comenzará la semana con condiciones similares pero con mayor inestabilidad. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y la posibilidad de variaciones en el estado del tiempo hacia la tarde o noche.

Las temperaturas se mantendrán en valores altos, con una mínima de 20°C y una máxima nuevamente en torno a los 30°C. El viento continuará predominando del norte, un factor que suele impulsar jornadas calurosas y con humedad en la ciudad y sus alrededores.

De esta manera, La Plata inicia la semana con calor sostenido y condiciones típicas del verano, a la espera de posibles cambios en la estabilidad atmosférica durante los próximos días.