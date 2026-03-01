Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En la construcción

Se perdieron 120.000 puestos de trabajo

Se perdieron 120.000 puestos de trabajo
1 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que el sector experimenta una “crisis profunda” que provocó la pérdida de 120 mil empleos directos, producto de una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024.

Weiss describió un panorama de estancamiento severo derivado de la “casi total ausencia de la inversión pública nacional”.

Según el dirigente, aunque existe cierto dinamismo en provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, este “no alcanza para compensar la parálisis de los proyectos nacionales”. A este escenario se suma un mercado inmobiliario privado que definió como “tranquilo”, debido a que los créditos hipotecarios actuales no cuentan con el volumen necesario para traccionar el sector de manera significativa.

En declaraciones radiales, Weiss vinculó la problemática del empleo no solo con el ajuste fiscal, sino también con los riesgos de una apertura económica irrestricta y el avance de la inteligencia artificial: “Estamos ante un gravísimo problema de empleo en el mundo”. Advirtió que es “muy difícil competir” contra potencias como China, que operan con costos subsidiados.

“Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, sentenció.

 

LE PUEDE INTERESAR

Milei elevó el nivel de seguridad a ALTO en todo el país por la tensión militar en Medio Oriente

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Últimas noticias de Política y Economía

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

La clase media se divide y gana la informalidad

Reforma laboral: qué la diferencia de la fallida Ley Mucci
Policiales
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla