Se perdieron 120.000 puestos de trabajo

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que el sector experimenta una “crisis profunda” que provocó la pérdida de 120 mil empleos directos, producto de una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024.
Weiss describió un panorama de estancamiento severo derivado de la “casi total ausencia de la inversión pública nacional”.
Según el dirigente, aunque existe cierto dinamismo en provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, este “no alcanza para compensar la parálisis de los proyectos nacionales”. A este escenario se suma un mercado inmobiliario privado que definió como “tranquilo”, debido a que los créditos hipotecarios actuales no cuentan con el volumen necesario para traccionar el sector de manera significativa.
En declaraciones radiales, Weiss vinculó la problemática del empleo no solo con el ajuste fiscal, sino también con los riesgos de una apertura económica irrestricta y el avance de la inteligencia artificial: “Estamos ante un gravísimo problema de empleo en el mundo”. Advirtió que es “muy difícil competir” contra potencias como China, que operan con costos subsidiados.
“Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, sentenció.
