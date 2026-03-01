Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Transporte, alquileres, prepagas y más

Aumentos de marzo: otro golpe al bolsillo familiar

Aumentos de marzo: otro golpe al bolsillo familiar
1 de Marzo de 2026 | 02:05
Edición impresa

Marzo comienza con una nueva serie de aumentos en servicios esenciales, que vuelve a presionar sobre la economía de los hogares, en un mes particularmente sensible por el inicio del ciclo lectivo y el mayor nivel de gastos. Las subas, que abarcan transporte, alquileres, electricidad, gas, agua, medicina prepaga, combustibles y servicios de comunicación, de dan en un escenario en el que la inflación de enero fue del 2,9% y las estimaciones privadas ubican el índice de febrero en torno al 3%.

En el caso de los alquileres, los contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en marzo un incremento del 33,8%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Si bien se trata de un ajuste menor al de meses anteriores, continúa representando un fuerte impacto para los inquilinos. Para quienes firmaron acuerdos con actualización cuatrimestral, la suba será de aproximadamente 8,44%, mientras que en los contratos con revisión trimestral el alza rondará el 6,29%. Así, un alquiler de $600.000 pasará a costar $637.748.

El transporte público también sufrirá un aumento cercano al 15%. El boleto mínimo de los servicios urbanos del Gran Buenos Aires se fijará en $832,57, mientras que para los usuarios que no tengan la tarjeta SUBE nominada el valor ascenderá a $1.323,78. La suba se suma al encarecimiento general del costo de movilidad, en un contexto donde el precio del combustible también tendrá ajustes.

Si bien el Gobierno nacional postergó parte de la actualización de los impuestos a los combustibles para abril, en marzo se aplicará un incremento parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono. Esto impactará en el precio final de naftas y gasoil, con valores diferenciales según el tipo de combustible y la región.

En electricidad, los aumentos serán entre 2,43% y 2,85% para usuarios residenciales, incluidos aquellos que reciben subsidios. En la provincia de Buenos Aires, además, se actualizaron los cuadros tarifarios de las distribuidoras, con subas que afectan tanto el cargo fijo como el variable. En gas, se habilitaron incrementos en los cargos del sistema, con alzas del orden del 8% en transporte y distribución.

El servicio de agua también tendrá ajustes. ABSA presentó en enero un plan de ajuste de la tarifa que preveía una suba del 40 por ciento a partir de febrero. Luego habrá ajustes bimestrales.

Medicina prepaga

En tanto, las empresas de medicina prepaga informaron que las cuotas subirán entre 2,9% y 3,2%, incremento que también alcanzará a los copagos. A su vez, las compañías de telefonía, cable e Internet anticiparon nuevos retoques en torno al 3%, según el servicio y la operadora.

A este cuadro se suman los gastos propios del comienzo del año, como útiles escolares, indumentaria y cuotas educativas, que presionan aún más sobre el presupuesto familiar.

En conjunto, los aumentos de marzo configuran un nuevo escenario de presión sobre los ingresos familiares, en un contexto donde la recuperación del poder adquisitivo aún no logra consolidarse y cada ajuste impacta de manera directa en el presupuesto mensual. Con salarios que en muchos casos evolucionan por detrás de los precios regulados y de los servicios básicos, el margen de maniobra para reorganizar gastos se vuelve cada vez más estrecho.

 

