Días calurosos y noches frescas, lo que se viene

Para hoy y mañana se esperan 30 grados de máxima

Tras la jornada de calor de ayer, a noche trajo más fresco y alivio para los platenses, aunque hoy la tónica se repite: 30 grados de temperatura máxima. Sin embargo, el día comenzará con 19ºC y hacia el final de la jornada se esperarán 22ºC.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy el cielo se presentará con nubes, pero se disipará su presencia hacia la tarde noche, cuando esté totalmente despejado con vientos moderados del norte y noreste.

Mañana seguirá la máxima de 30ºC y la mínima será de 19ºC. Además, el cielo comenzará despejado y la nubosidad irá en aumento hacia la noche con vientos moderados del noreste.

A partir del martes podrían empezar a ceder los registros calurosos: 29ºC de máxima y 21ºC de mínima con nubosidad variable y vientos moderados del noreste.

¿pre otoño y lluvia?

El miércoles la mínima comenzará un poco más abajo: 18ºC. Mientras que la máxima alcanzará los 29 grados. En tanto que el cielo presentará nubosidad en aumento y vientos leves del este a moderados del noreste.

El jueves podrían caer precipitaciones aisladas, con hasta un 40% de probabilidades, cuando las temperaturas oscilen entre 15 y 24 grados, con lo que los registros térmicos bajarán notablemente. Ante esto, vale aclarar que el cielo se presentaría nublado, con vientos moderados del este.

El viernes podría seguir la inestabilidad del tiempo, con marcas que irán de 17 a 25 grados. A su vez, el cielo estaría algo a mayormente nublado con vientos moderados del este.