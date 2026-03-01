Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Las máximas seguirán altas

Días calurosos y noches frescas, lo que se viene

Días calurosos y noches frescas, lo que se viene

Para hoy y mañana se esperan 30 grados de máxima / EL DIA

1 de Marzo de 2026 | 02:06
Edición impresa

Tras la jornada de calor de ayer, a noche trajo más fresco y alivio para los platenses, aunque hoy la tónica se repite: 30 grados de temperatura máxima. Sin embargo, el día comenzará con 19ºC y hacia el final de la jornada se esperarán 22ºC.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy el cielo se presentará con nubes, pero se disipará su presencia hacia la tarde noche, cuando esté totalmente despejado con vientos moderados del norte y noreste.

Mañana seguirá la máxima de 30ºC y la mínima será de 19ºC. Además, el cielo comenzará despejado y la nubosidad irá en aumento hacia la noche con vientos moderados del noreste.

A partir del martes podrían empezar a ceder los registros calurosos: 29ºC de máxima y 21ºC de mínima con nubosidad variable y vientos moderados del noreste.

¿pre otoño y lluvia?

El miércoles la mínima comenzará un poco más abajo: 18ºC. Mientras que la máxima alcanzará los 29 grados. En tanto que el cielo presentará nubosidad en aumento y vientos leves del este a moderados del noreste.

El jueves podrían caer precipitaciones aisladas, con hasta un 40% de probabilidades, cuando las temperaturas oscilen entre 15 y 24 grados, con lo que los registros térmicos bajarán notablemente. Ante esto, vale aclarar que el cielo se presentaría nublado, con vientos moderados del este.

LE PUEDE INTERESAR

Aumentos de marzo: otro golpe al bolsillo familiar

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: tango, jubilados

El viernes podría seguir la inestabilidad del tiempo, con marcas que irán de 17 a 25 grados. A su vez, el cielo estaría algo a mayormente nublado con vientos moderados del este.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: tango, jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Últimas noticias de La Ciudad

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Rosa Mancuso: una flor del Teatro del Lago
Policiales
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Guía de cines
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla