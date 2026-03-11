Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
En las últimas horas descubrieron un robo en un parador gastronómico ubicado en la esquina de Génova y Montevideo de Berisso, donde delincuentes forzaron una puerta para ingresar y sustrajeron mercadería, un televisor y otros elementos de valor.
La denuncia fue radicada en la comisaría primera de esa ciudad por un empleado del comercio, que se conoce como “El Puesto Verde de Bomberos”, ya que es manejado por allegados a ese cuerpo de seguridad siniestral.
Según se relató en la exposición, alrededor de las 09.30 se dirigió al lugar para dejar mercadería e ingresó por la puerta que da a calle Génova. Sin embargo, al intentar abrir una segunda puerta que conduce al sector de ventas notó que había sido violentada.
En el lugar encontró uno de los candados roto en el piso junto a una masa de albañilería, herramienta que aparentemente habría sido utilizada para forzar el acceso. Además, observó que una de las hojas de la puerta de chapa estaba levantada en la parte superior.
Al revisar el interior del local, constató el faltante de varios elementos, entre ellos un televisor de 32 pulgadas, un parlante de música de pie, packs de gaseosas, un posnet y cortes de carne -principalmente vacío-, que rondarían entre 20 y 30 kilos.
También advirtió que tres cámaras de seguridad privadas habían sido arrancadas, encontrándolas dañadas en el patio externo del local.
Se supo que, a pesar de los daños en el sistema de vigilancia, una de las cámaras alcanzó a registrar una imagen parcial de un sospechoso, 05.04 de la madrugada. En la captura se observa a un hombre de espaldas, con ropa clara y encapuchado.
El hecho quedó bajo investigación y se intenta identificar al autor del robo, mientras se evalúan las imágenes y se realiza un relevamiento en la zona para determinar si hubo más personas involucradas. El caso, demás está decirlo, generó gran revuelo e indignación en la comunidad.
