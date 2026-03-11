Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |FALSOS POLICÍAS ENTRARON A LA CASA POR LOS TECHOS

Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa

Las víctimas quedaron a merced de 4 ladrones. Recibieron amenazas y golpes. El botín resultó cuantioso. Preocupación

Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa

En la zona del robo, todos los vecinos quedaron aterrados / Web

11 de Marzo de 2026 | 01:48
Edición impresa

Un dramático hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en La Plata, donde cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, redujeron y golpearon a una pareja de jubilados, y tras permanecer casi dos horas adentro de la casa escaparon con dinero, pertenencias y el auto de la familia.

El episodio ocurrió el domingo pasado, cerca de las 21.15, en una vivienda ubicada en 13 entre 520 bis y 521.

Según denunció un hombre de 72 años, todo comenzó cuando, estando junto a su esposa, observó en el grupo vecinal de WhatsApp que advertían sobre ruidos en los techos de la cuadra.

Ante la preocupación, subió con su mujer a la terraza para ver qué ocurría. Sin embargo, al abrir la puerta que da acceso a la azotea, aparecieron cuatro hombres que se abalanzaron sobre ellos y los redujeron inmediatamente.

De acuerdo al relato del denunciante, los intrusos intentaron calmar a las víctimas diciendo: “Somos de la DDI, quédense tranquilos, estamos buscando a unos chorros por la zona”. No obstante, la situación rápidamente se volvió violenta.

Según la denuncia, los delincuentes comenzaron a darles cachetazos, exigirles dinero y amenazarlos con un arma de fuego, incluso advirtiéndoles que podían cortarles los dedos si no colaboraban.

LE PUEDE INTERESAR

Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso

LE PUEDE INTERESAR

Ordenan peritajes al detenido por una caída mortal

Tras reducirlos, los asaltantes los llevaron al living comedor, donde uno de ellos permaneció vigilándolos y amenazándolos constantemente, mientras los otros tres revisaban toda la vivienda.

El calvario se extendió durante casi dos horas, tiempo en el que los ladrones revolvieron cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

Antes de irse, cerca de las 23.15, escaparon llevándose un automóvil Toyota Etios color beige, además de dos alianzas de oro, 600 dólares, teléfonos celulares, billeteras con documentación personal y unos 15 mil pesos en efectivo.

La situación fue aún más grave porque, según relató el damnificado, los delincuentes lo obligaron a desbloquear su teléfono celular y desde allí realizaron transferencias desde su cuenta de Mercado Pago, donde tenía más de un millón de pesos, además de movimientos desde su cuenta del Banco Nación, sin que aún se pueda precisar el monto total sustraído.

Las víctimas indicaron que no pudieron reconocer a los atacantes, ya que todos estaban encapuchados, con el rostro cubierto y usando guantes de lana.

El hecho quedó denunciado y ahora la Policía investiga el violento asalto y busca dar con la banda, que actuó simulando ser efectivos policiales para poder ingresar a la vivienda.

Las cámaras de la zona, que cuenta con gran actividad comercial, puede resultar clave en esa tarea.

En el barrio quedó el miedo por la inseguridad. Esa realidad que tanto denuncian desde la Asamblea Vecinal y por la que exigen medidas que no llegan.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos

Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
Deportes
El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo
La Ciudad
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Información General
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Espectáculos
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Winnie Pooh cumple 100: el osito que con calma y con miel casi llega a presidente
More Rial consiguió la domiciliaria: ¿Quién fue la clave para su salida?
Vuelve Yuna: el quinto regreso del unipersonal basado en “Las primas”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla