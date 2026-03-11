Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa

En la zona del robo, todos los vecinos quedaron aterrados / Web

Un dramático hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en La Plata, donde cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, redujeron y golpearon a una pareja de jubilados, y tras permanecer casi dos horas adentro de la casa escaparon con dinero, pertenencias y el auto de la familia.

El episodio ocurrió el domingo pasado, cerca de las 21.15, en una vivienda ubicada en 13 entre 520 bis y 521.

Según denunció un hombre de 72 años, todo comenzó cuando, estando junto a su esposa, observó en el grupo vecinal de WhatsApp que advertían sobre ruidos en los techos de la cuadra.

Ante la preocupación, subió con su mujer a la terraza para ver qué ocurría. Sin embargo, al abrir la puerta que da acceso a la azotea, aparecieron cuatro hombres que se abalanzaron sobre ellos y los redujeron inmediatamente.

De acuerdo al relato del denunciante, los intrusos intentaron calmar a las víctimas diciendo: “Somos de la DDI, quédense tranquilos, estamos buscando a unos chorros por la zona”. No obstante, la situación rápidamente se volvió violenta.

Según la denuncia, los delincuentes comenzaron a darles cachetazos, exigirles dinero y amenazarlos con un arma de fuego, incluso advirtiéndoles que podían cortarles los dedos si no colaboraban.

Tras reducirlos, los asaltantes los llevaron al living comedor, donde uno de ellos permaneció vigilándolos y amenazándolos constantemente, mientras los otros tres revisaban toda la vivienda.

El calvario se extendió durante casi dos horas, tiempo en el que los ladrones revolvieron cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

Antes de irse, cerca de las 23.15, escaparon llevándose un automóvil Toyota Etios color beige, además de dos alianzas de oro, 600 dólares, teléfonos celulares, billeteras con documentación personal y unos 15 mil pesos en efectivo.

La situación fue aún más grave porque, según relató el damnificado, los delincuentes lo obligaron a desbloquear su teléfono celular y desde allí realizaron transferencias desde su cuenta de Mercado Pago, donde tenía más de un millón de pesos, además de movimientos desde su cuenta del Banco Nación, sin que aún se pueda precisar el monto total sustraído.

Las víctimas indicaron que no pudieron reconocer a los atacantes, ya que todos estaban encapuchados, con el rostro cubierto y usando guantes de lana.

El hecho quedó denunciado y ahora la Policía investiga el violento asalto y busca dar con la banda, que actuó simulando ser efectivos policiales para poder ingresar a la vivienda.

Las cámaras de la zona, que cuenta con gran actividad comercial, puede resultar clave en esa tarea.

En el barrio quedó el miedo por la inseguridad. Esa realidad que tanto denuncian desde la Asamblea Vecinal y por la que exigen medidas que no llegan.