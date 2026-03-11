Miércoles cálido en La Plata: cómo viene el tiempo para el resto de la semana

Este miércoles se presenta con condiciones estables en La Plata, donde el tiempo acompañará con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

Según el pronóstico del Servicio Meteorologico Nacional, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 17°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará una máxima de 25°C, en un contexto de clima cálido para esta época. El cielo se mantendrá algo nublado y los vientos soplarán de manera moderada desde el noreste, lo que ayudará a sostener las temperaturas templadas.

De cara al jueves, las condiciones serán muy similares: se espera cielo algo nublado, ambiente cálido y vientos moderados del este, con temperaturas que oscilarán entre 18°C de mínima y 25°C de máxima.

De esta manera, el clima continuará estable en la región, con jornadas agradables ideales para actividades al aire libre.