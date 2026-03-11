“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
El ranking global de multimillonarios publicado por la revista Forbes en su edición 2026 volvió a incluir a empresarios vinculados con Argentina entre las mayores fortunas del mundo. En esta oportunidad, el liderazgo entre los argentinos cambió de manos: Paolo Rocca superó a Marcos Galperin y se convirtió en el empresario más rico del país.
Rocca aparece en el puesto 528 del listado mundial con un patrimonio estimado en 7.300 millones de dólares. El empresario dirige el Grupo Techint, conglomerado industrial con presencia en sectores como acero, energía, ingeniería, construcción y minería.
Cabe recordar que Rocca quedó envuelto en una polémica tras el escándalo que se desató por una licitación para proveer caños para el primer proyecto de GNL de Argentina, y en la que Ternium fue derrotada por una empresa de la India.
Tras las quejas de Rocca, el presidente Javier Milei salió a defender la apertura de importaciones y cargó contra quienes cuestionan la decisión, al sugerir que las críticas responden a intereses particulares.
En ese mismo mensaje, Milei apuntó de manera directa contra Rocca, al referirse a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros”, en una alusión explícita al CEO del grupo Techint.
La compañía, fundada en 1945, mantiene operaciones en varios países y emplea a más de 50.000 personas.
La edición 2026 del ranking global de multimillonarios elaborado por Forbes volvió a incluir a seis empresarios vinculados con la Argentina entre las mayores fortunas del planeta. En conjunto, sus patrimonios superan los 26.000 millones de dólares y abarcan sectores que van desde la siderurgia y la energía hasta la tecnología, el negocio aeroportuario y el desarrollo inmobiliario.
El segundo lugar entre los argentinos lo ocupa Galperin, fundador de Mercado Libre, con una fortuna calculada en 7.200 millones de dólares y el puesto 542 a nivel mundial. La empresa, creada en 1999, se consolidó como la principal firma tecnológica de América Latina y hoy opera en 18 países con más de 100.000 empleados.
Su ecosistema incluye la plataforma financiera Mercado Pago, que cuenta con 78 millones de usuarios activos mensuales. Durante 2025, la compañía gestionó la entrega de 2.400 millones de productos. A comienzos de 2026, Galperin dejó el cargo de CEO para asumir la presidencia de la firma. Su patrimonio disminuyó en relación con estimaciones previas, aunque continúa entre las mayores fortunas argentinas.
