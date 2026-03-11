Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Ránking mundial de forbes

“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin

“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin

paolo rocca es el hombre más rido de la argentina/archivo

11 de Marzo de 2026 | 01:35
Edición impresa

El ranking global de multimillonarios publicado por la revista Forbes en su edición 2026 volvió a incluir a empresarios vinculados con Argentina entre las mayores fortunas del mundo. En esta oportunidad, el liderazgo entre los argentinos cambió de manos: Paolo Rocca superó a Marcos Galperin y se convirtió en el empresario más rico del país.

Rocca aparece en el puesto 528 del listado mundial con un patrimonio estimado en 7.300 millones de dólares. El empresario dirige el Grupo Techint, conglomerado industrial con presencia en sectores como acero, energía, ingeniería, construcción y minería.

Cabe recordar que Rocca quedó envuelto en una polémica tras el escándalo que se desató por una licitación para proveer caños para el primer proyecto de GNL de Argentina, y en la que Ternium fue derrotada por una empresa de la India.

Tras las quejas de Rocca, el presidente Javier Milei salió a defender la apertura de importaciones y cargó contra quienes cuestionan la decisión, al sugerir que las críticas responden a intereses particulares.

En ese mismo mensaje, Milei apuntó de manera directa contra Rocca, al referirse a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros”, en una alusión explícita al CEO del grupo Techint.

La compañía, fundada en 1945, mantiene operaciones en varios países y emplea a más de 50.000 personas.

LE PUEDE INTERESAR

Los mercados se dieron vuelta y “volaron”

LE PUEDE INTERESAR

El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales

La edición 2026 del ranking global de multimillonarios elaborado por Forbes volvió a incluir a seis empresarios vinculados con la Argentina entre las mayores fortunas del planeta. En conjunto, sus patrimonios superan los 26.000 millones de dólares y abarcan sectores que van desde la siderurgia y la energía hasta la tecnología, el negocio aeroportuario y el desarrollo inmobiliario.

El segundo lugar entre los argentinos lo ocupa Galperin, fundador de Mercado Libre, con una fortuna calculada en 7.200 millones de dólares y el puesto 542 a nivel mundial. La empresa, creada en 1999, se consolidó como la principal firma tecnológica de América Latina y hoy opera en 18 países con más de 100.000 empleados.

Su ecosistema incluye la plataforma financiera Mercado Pago, que cuenta con 78 millones de usuarios activos mensuales. Durante 2025, la compañía gestionó la entrega de 2.400 millones de productos. A comienzos de 2026, Galperin dejó el cargo de CEO para asumir la presidencia de la firma. Su patrimonio disminuyó en relación con estimaciones previas, aunque continúa entre las mayores fortunas argentinas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de Política y Economía

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

Los mercados se dieron vuelta y “volaron”

El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales

Arrancó Expoagro con un anuncio “insuficiente”
Espectáculos
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Winnie Pooh cumple 100: el osito que con calma y con miel casi llega a presidente
More Rial consiguió la domiciliaria: ¿Quién fue la clave para su salida?
Vuelve Yuna: el quinto regreso del unipersonal basado en “Las primas”
Deportes
El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo
Información General
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Policiales
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla