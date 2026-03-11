Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"No le sacamos un peso al Estado", sostuvo el jefe de Gabinete

Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme una semana y quería que me acompañe"
11 de Marzo de 2026 | 07:11

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado.

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, afirmó Adorni en declaraciones a la prensa. “Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, explicó el jefe de Gabinete.

Adorni participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, donde también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

