Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL SÁBADO SE PONDRÁ EN MARCHA LA ACTIVIDAD en LA Unión de Rugby de Buenos Aires

Patada inicial: la “ovalada” entra en acción

El Top 14 tendrá dos equipos de nuestra ciudad: La Plata RC y Los Tilos; mientras que en la Primera División estarán San Luis y Universitario. Albatros, en Segunda

Patada inicial: la “ovalada” entra en acción

Los capitanes del torneo de primera entre los que se encuentran los de san luis y universitario / URBA

11 de Marzo de 2026 | 03:38
Edición impresa

Este fin de semana se pondrá en marcha el Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) con la presencia de los catorce mejores equipos masculinos entre los que se encuentran La Plata RC y Los Tilos como representantes platenses.

El certamen se iniciará este sábado donde La Plata RC estará recibiendo a Atlético del Rosario, en su cancha de Manuel B. Gonnet; mientras que Los Tilos, que su plantel superior realizó una gira preparatoria por España y Portugal, deberá trasladarse a la localidad de Don Torcuato donde se cruzará con Hindú.

En lo que respecta al último campeón de la categoría, Cardenal Newman estará haciendo su estreno en su cancha frente a Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

La fecha inaugural se completará con los siguientes partidos: Los Matreros vs Regatas Bella Vista, Champagnat vs CASI, Alumni vs CUBA y SIC vs Belgrano Athletic.

En lo que tiene que ver con el clásico platense no habrá que esperar mucho, ya que será parte de la segunda jornada de la primera ronda. En la cancha del Barrio Obrero, Los Tilos estará recibiendo a La Plata.

Para la revancha entre tilenses y canarios habrá que esperar bastante, ya que se volverán a cruzar el próximo 11 de julio como parte de la décima quinta fecha. En este caso será en la cancha de La Plata RC.

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

LE PUEDE INTERESAR

Loterías y quinielas

Para esta temporada se agregaron dos equipos más al torneo superior de la URBA con respecto al año pasado, ya que habrá un total de catorce. Será un certamen más extenso, ya que la fase regular culminará el 17 de octubre para después dar pase a los Playoffs.

En lo que tiene que ver con La Plata RC hubo movimientos en el staff el cuerpo técnico, ya que se sumará como head coach a Hugo Montenegro, que será en el encargado de manejar todo el rugby de la institución canaria; mientras que “Panchito” Albarracín seguirá siendo el entrenador del primer equipo.

 

La temporada 2026 de la máxima categoría de rugby contará con catorce equipos

 

La Plata tendrá como baja en la primera parte del torneo a Juan Pedro Bernasconi. El octavo será parte de Pampas, una franquicia profesional del rugby argentino.

Algo similar sucederá con dos jugadores de Los Tilos: Augusto Cabano Wall y Ramiro Berardi. Cabe destacar que Pampas tiene por tercer año consecutivo como entrenador a Juan Manuel Leguizamón.

En Primera con el descenso de San Luis ahora serán dos los equipos de nuestra ciudad, ya que los maristas se sumarán a Universitario.

En el caso de San Luis, que tendrá cuerpo técnico al triunvirato integrado por Andrés Albina, Martín Bilbao y Felipe Campodónico, que reemplazará a Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini y Emiliano Zanini, hará su presentación en el torneo como local contra Deportiva Francesa.

En el caso del equipo marista tendrá dos importantes bajas en el arranque del torneo, ya que Valentino Quattrochi estará jugando para Yacaré XV, franquicia de Paraguay, similar a Pampas; mientras que Santiago Bonavento lo hará para Cobras de Brasil, en el Súper Rugby Américas.

Por su parte, Universitario también tendrá un cambio en el staff técnico, ya que Gabriel Sereno y Patricio Medrano ocuparán el lugar de Ramiro Pacheco. La “U” hará su presentación como visitante a Hurling.

La presentación de la urba fue en cancha de Belgrano Athletic contó con la asistencia de los 91 capitanes de los clubes masculinos y femeninos que conforman dicha entidad / URBA

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Los capitanes del torneo de primera entre los que se encuentran los de san luis y universitario / URBA

La presentación de la urba fue en cancha de Belgrano Athletic contó con la asistencia de los 91 capitanes de los clubes masculinos y femeninos que conforman dicha entidad / URBA

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Últimas noticias de Deportes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Espectáculos
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Winnie Pooh cumple 100: el osito que con calma y con miel casi llega a presidente
More Rial consiguió la domiciliaria: ¿Quién fue la clave para su salida?
Vuelve Yuna: el quinto regreso del unipersonal basado en “Las primas”
La Ciudad
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Política y Economía
Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Los mercados se dieron vuelta y “volaron”
El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales
Arrancó Expoagro con un anuncio “insuficiente”
Policiales
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla