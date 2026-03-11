Patada inicial: la “ovalada” entra en acción

Los capitanes del torneo de primera entre los que se encuentran los de san luis y universitario / URBA

Este fin de semana se pondrá en marcha el Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) con la presencia de los catorce mejores equipos masculinos entre los que se encuentran La Plata RC y Los Tilos como representantes platenses.

El certamen se iniciará este sábado donde La Plata RC estará recibiendo a Atlético del Rosario, en su cancha de Manuel B. Gonnet; mientras que Los Tilos, que su plantel superior realizó una gira preparatoria por España y Portugal, deberá trasladarse a la localidad de Don Torcuato donde se cruzará con Hindú.

En lo que respecta al último campeón de la categoría, Cardenal Newman estará haciendo su estreno en su cancha frente a Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

La fecha inaugural se completará con los siguientes partidos: Los Matreros vs Regatas Bella Vista, Champagnat vs CASI, Alumni vs CUBA y SIC vs Belgrano Athletic.

En lo que tiene que ver con el clásico platense no habrá que esperar mucho, ya que será parte de la segunda jornada de la primera ronda. En la cancha del Barrio Obrero, Los Tilos estará recibiendo a La Plata.

Para la revancha entre tilenses y canarios habrá que esperar bastante, ya que se volverán a cruzar el próximo 11 de julio como parte de la décima quinta fecha. En este caso será en la cancha de La Plata RC.

Para esta temporada se agregaron dos equipos más al torneo superior de la URBA con respecto al año pasado, ya que habrá un total de catorce. Será un certamen más extenso, ya que la fase regular culminará el 17 de octubre para después dar pase a los Playoffs.

En lo que tiene que ver con La Plata RC hubo movimientos en el staff el cuerpo técnico, ya que se sumará como head coach a Hugo Montenegro, que será en el encargado de manejar todo el rugby de la institución canaria; mientras que “Panchito” Albarracín seguirá siendo el entrenador del primer equipo.

La temporada 2026 de la máxima categoría de rugby contará con catorce equipos

La Plata tendrá como baja en la primera parte del torneo a Juan Pedro Bernasconi. El octavo será parte de Pampas, una franquicia profesional del rugby argentino.

Algo similar sucederá con dos jugadores de Los Tilos: Augusto Cabano Wall y Ramiro Berardi. Cabe destacar que Pampas tiene por tercer año consecutivo como entrenador a Juan Manuel Leguizamón.

En Primera con el descenso de San Luis ahora serán dos los equipos de nuestra ciudad, ya que los maristas se sumarán a Universitario.

En el caso de San Luis, que tendrá cuerpo técnico al triunvirato integrado por Andrés Albina, Martín Bilbao y Felipe Campodónico, que reemplazará a Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini y Emiliano Zanini, hará su presentación en el torneo como local contra Deportiva Francesa.

En el caso del equipo marista tendrá dos importantes bajas en el arranque del torneo, ya que Valentino Quattrochi estará jugando para Yacaré XV, franquicia de Paraguay, similar a Pampas; mientras que Santiago Bonavento lo hará para Cobras de Brasil, en el Súper Rugby Américas.

Por su parte, Universitario también tendrá un cambio en el staff técnico, ya que Gabriel Sereno y Patricio Medrano ocuparán el lugar de Ramiro Pacheco. La “U” hará su presentación como visitante a Hurling.

La presentación de la urba fue en cancha de Belgrano Athletic contó con la asistencia de los 91 capitanes de los clubes masculinos y femeninos que conforman dicha entidad / URBA