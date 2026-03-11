Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial

La expresidenta, Cristina Kirchner, deberá presentarse a las 9 de la mañana del próximo martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar de manera presencial en el juicio por la denominada causa de los Cuadernos de las Coimas.

Así lo resolvió ayer el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, al rechazar todos los planteos de nulidad y objeciones presentados por las defensas de los acusados.

La exmandataria, que podrá negarse a prestar testimonio ante los jueces, encabeza esta primera tanda de llamados junto al exministro Julio de Vido y otros exfuncionarios y empresarios. La medida allana el camino hacia las declaraciones indagatorias de los demás imputados.

La decisión representa un revés para la exjefa de Estado y el resto de los 85 acusados -incluidos los empresarios y el arrepentido Oscar Centeno, al que se le atribuye la redacción de los cuadernos-. Hasta ahora, el proceso que comenzó el pasado 6 de noviembre, se desarrolló de manera virtual. Pero a partir del martes próximo tendrán que comparecer personalmente el día que les indiquen los magistrados.

En esta causa, la ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo. Es decir, está acusada de haber recibido sobornos por parte de empresarios para adjudicarse obra pública.

Cristina cumple además seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Por lo que su traslado desde su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, hasta Comodoro Py deberá ser coordinado con el tribunal responsable de la ejecución de este pena.

Una situación similar atraviesa De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia ferroviaria de Once.

En la audiencia de ayer, el TOF 7 dictaminó a su vez que el mismo día que Cristina y De Vido sean indagados otros exfuncionarios del área de Planificación Federal, entre ellos el exministro Julio De Vido, el exsecretario Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens y José María Olazagasti.

El tribunal estableció que los imputados que deban declarar tienen que estar presentes en la sala junto a sus abogados defensores, mientras que el resto de los participantes del proceso podrá seguir las audiencias de manera remota.

Además de sentarse ante los jueces, el día que les toque los acusados tendrán que dar sus datos personales e informar si harán o no uso de su derecho a declarar en ese momento.

Rechazos

Antes de fijar las citaciones, los jueces resolvieron más de medio centenar de planteos preliminares presentados por las defensas de los acusados.

Entre ellos se encontraba el pedido de nulidad total de la causa impulsado por la defensa de Cristina Kirchner y otros imputados. El tribunal rechazó esa solicitud por considerar que no existen irregularidades que justifiquen invalidar el proceso ni vulneraciones a las garantías constitucionales.

Los magistrados también descartaron planteos de prescripción y cuestionamientos relacionados con la supuesta violación del “plazo razonable” del proceso. Según advirtieron, esas cuestiones podrán analizarse eventualmente al momento de los alegatos finales.

Además, el tribunal desestimó impugnaciones contra las declaraciones de imputados colaboradores y contra los cuadernos escritos por Centeno, que son los que dieron origen a esta investigación.

En la misma resolución, los jueces ratificaron la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el expediente.

Cruces por dichos de Milei

Durante la audiencia también se produjo un planteo político por parte de la defensa de la expresidenta. El abogado Carlos Beraldi cuestionó declaraciones del presidente, Javier Milei, quien durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso aseguró que Cristina “va a seguir presa por la causa de los cuadernos”.

Para la defensa, esas afirmaciones representan un hecho de “gravedad institucional sin precedentes” porque anticipan un resultado judicial en una causa que todavía está en trámite.

Pero el presidente del tribunal, respondió que se garantizará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

Méndez Signori concluyó además que “la lectura del expediente no evidencia los vicios”. Lo hizo frente a la exigencia de nulidad total del caso planteada por Beraldi, quien afirmó que “estamos en presencia de un proceso nulo” con un juez y un fiscal elegidos “a dedo”, un planteo al que adhirieron los abogados de otros acusados.

Como sucedía desde el inicio el debate oral, los cruces entre abogados y jueces se concretaron de manera virtual, con el tribunal en la sala de audiencias del Palacio de Justicia y los letrados conectados por Zoom. Desde el martes próximo, ellos y sus defendidos -como Cristina, De Vido y otros- deberán trasladarse hasta la sala de Comodoro Py 2002.

