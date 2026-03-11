Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano

La histórica empresa de colectivos “El Halcón” anunció el cierre y la venta de los terrenos de su terminal de Quilmes Oeste, en medio de deudas y protestas de trabajadores. Luego de 83 años, la línea 148, que une Florencio Varela con San Francisco Solano y Constitución será operada ahora por las compañías San Vicente y Misión Buenos Aires.

Según trascendió, la empresa puso en venta su terminal de Quilmes Oeste y adeuda, por ahora, los salarios de enero y febrero de unos 500 empleados, además del medio aguinaldo de diciembre.

Con una larga historia en la región, El Halcón posee los colores de Defensa y Justicia, club que alcanzó a jugar en primera división con la camiseta amarilla y verde, que en 1980 tuvo a la firma como sponsor y al por entonces presidente de la compañía, el “Gallego” Pérez, como también presidente del club.

“El Halcón” también se transformó en emblema de esa región del Conurbano Sur, al ser puente directo entre los trabajadores de Varela y San Francisco Solano con la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber EL DIA, ahora, los ramales que deja la 148 serán operados por dos empresas: “San Vicente” (del grupo DOTA) y “La Central de Vicente López”, que bajo el nombre de “Misión Buenos Aires” también brinda el servicio de varios ramales que en su momento cubría la recordada empresa “Río de la Plata”.

CRISIS EN FRIGORÍFICO DE RAMALLO

El frigorífico exportador ArreBeef suspendió ayer a unos 400 trabajadores que se desempeñaban en su planta de Pérez Millán, una localidad de Ramallo. Se trata de operarios tercerizados convocados durante los períodos de mayor nivel de faena, quienes quedaron momentáneamente fuera de la actividad sin certezas sobre su regreso a la línea de producción.

Según se indicó, estas interrupciones de la actividad se realizan sin el pago de salarios durante el período en que no son convocados a trabajar. A su vez, empleados afectados aseguraron que hace meses que no venían cobrando lo acordado.

De acuerdo a lo que explicaron los operarios, la suspensión suelen ser temporarias y vuelven a ser convocados cuando la actividad se normaliza. Sin embargo, hay temor por el impacto de la caída del consumo. De hecho, la faena argentina fue de 924.000 cabezas en febrero, 9% menos que en enero y 11% menos interanual.