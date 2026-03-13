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Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas

13 de Marzo de 2026 | 19:19

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Cada vez que hay partido en las inmediaciones del estadio de Estudiantes de La Plata, en la zona de 1 y 51, aparece una figura conocida para muchos hinchas: Cristina Gallardo, una mujer de 81 años que desde hace décadas vende “semillitas” y golosinas en la calle.

Con una bolsa en la mano y una sonrisa para quienes pasan rumbo a la cancha, Cristina se convirtió con el tiempo en parte del paisaje futbolero de La Plata.

Mientras acomodaba su mercadería en sus brazos, le contó su historia a EL DIA.

A sus 81 años sigue trabajando en los días de partido, apostada en la esquina o recorriendo los alrededores del estadio para ofrecer sus semillitas a los hinchas que llegan al estadio.

“Vendo semillitas… y también golosinas en la calle. A veces voy a Gimnasia también”, relató.

Una historia en las canchas

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Cristina asegura que, pese a las dificultades, la gente suele responder con cariño.

“Ahora acá me compran. La gente es muy buena, muy humilde… y a veces hasta me deja propina”, dijo.

Su familia conoce su rutina y, aunque no siempre están de acuerdo con que siga trabajando a su edad, ella insiste en mantener la costumbre.

“Tengo hijos, nietos y bisnietos. Ellos saben que vengo… no quieren que venga, pero igual vengo”, contó entre risas.

La situación económica también influye en su decisión de seguir trabajando. “La situación está muy difícil”, admitió.

Hasta que el cuerpo aguante

Cristina reconoce que los años pasan y que moverse ya no es tan fácil como antes.

“Camino un poco lento porque tengo artrosis en la rodilla”, explicó. Sin embargo, asegura que mientras pueda seguirá acercándose a la cancha.

“Hasta que pueda, voy a venir”, afirmó.

Su rutina es simple: llega antes del partido, vende durante la previa y luego se retira.

“Cuando empieza el partido me voy. No me quedo”, explicó.

Y ante la inevitable comparación futbolera, también dejó una respuesta que seguramente generará debate entre los hinchas platenses:

“¿Quién compra más semillitas? Estudiantes”, dijo con una sonrisa.

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