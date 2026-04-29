Sorpresa e impacto en La Plata por el presidente de un club del Ascenso que deja el cargo

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Bernardo Grobocopatel, fundador de Agropecuario de Carlos Casares, sorprendió la semana pasada con un anuncio que hizo ruido: en su cuenta de Facebook contó que empezaba a despedirse como presidente de la institución. Y esa noticia causó un fuerte impacto en La Plata ya que SFP Gonnet representa a sus divisiones juveniles en el torneo de AFA de la Primera Nacional desde el año pasado, tras firmar un acuerdo de cooperación.
“Hay cosas que, sin hacer ruido, empiezan a despedirse”, escribió el sojero tras la derrota del equipo por 4-1 ante Atlético Rafaela, por la fecha 10 de la zona B de la Primera Nacional. La publicación generó incertidumbre, tanto en Casares como en nuestra ciudad.
Pero fue el propio Grobo el que en una entrevista radial llevo tranquilidad al elenco amarillo del norte platense. Luego de explicar su decisión, hizo hincapié en el proyecto futbolístico que lleva más de una año con los juveniles de Gonnet. "Cuando yo fui a ver cómo trabajan, el presidente de Gonnet (Marcelo Lulkin) me decía humildemente que en los primeros partidos saldríamos últimos en todas las categorías, pero cuando yo vi el equipo que trabaja, la pasión que le pone él y su equipo, le dije que podrá salir último porque es fútbol, pero de la forma en que trabajan, lo hacen a la par de equipos serios".
En ese sentido dijo que "lo conozco al presidente y es igual o más loco que yo por el fútbol. Creo que más loco y además sabe más de fútbol. Durante muchos años dijimos qué podemos hacer, hasta que salió esto que nos pareció espectacular". Y agregó: "En caso de que yo no esté o que me aleje, o que esté distante, quiero que siga. Tenemos que hacer la transición lo más ordenado posible, porque yo lo que quiero realmente es que Agropecuario siga, y siga en mi ciudad. Que yo me enoje a veces cuando la gente va a menos, el problema es mío. La gente no tiene la obligación de seguir a un club que tiene 15 años nada más, pero uno de mis sueños fue la realidad, dejar algo para mi ciudad y no es tan fácil".
Consultados los dirigentes de Gonnet sobre este anuncio y el posible impacto manifestaron que tuvieron contacto con Grobocopatel, quien les transmitió tranquilidad asegurando que "el proyecto sigue en pie".
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Lo cierto es que Grobocopatel no es un presidente más. Aunque Agropecuario es una asociación civil sin fines de lucro la realidad indica que su historia y funcionamiento se parece mucho más a una sociedad anónima deportiva (SAD) porque nació el 23 de agosto de 2011 por deseo de su inventor, un empresario hijo de una familia ligada al negocio de la soja y millonarios del campo, que soñaba con que su ciudad, de solo 23 mil habitantes, tuviera un lugar de protagonismo en el fútbol argentino.
Y es por ello que se lo ve a Agropecuario y a Grobocopatel como una unidad indivisible. Aunque esa visión empezó a tomar otra forma desde que el dirigente hizo el descargo público, demostrando que el duelo ya estaba hecho. “Este club fue mi vida”, señaló en la carta confirmando que se desprenderá de la creación que más atesoró. “Hay cosas que, cuando se sostienen solas, terminan quebrando en silencio a quien las sostiene”, sostuvo en referencia a las razones que lo llevaron a alejarse de su club.
"La vida es una sola. Y yo la entregué a este sueño. Un sueño para la ciudad. Que muchos no supieron ver. Que otros no entendieron. Pero también hubo quienes sí… Los que estuvieron cuando no había nada, los que creyeron incluso cuando era más fácil dudar, los que se animaron a soñar conmigo. A ellos… GRACIAS!", expresó. Grobo cerró su publicación diciendo: "Y si alguna vez alguien pregunta qué fue todo esto… no digan un club. Digan que fue una vida intentando convertirse en algo que valiera la pena".
Hoy Agropecuario tiene como DT a Patricio Toranzo tras la desvinculación del casarense Adrián Adrover y busca escaparle a la zona de descenso ya que por primera vez desde su llegada a la división existe la posibilidad de regresar al Federal A.
Es por ello que si se concreta la salida de Grobocopatel, ya sea en el corto plazo o no, en Carlos Casares son conscientes de que el destino de Agropecuario es difícil de predecir porque no parece contar con los fondos económicos suficientes ni la cantidad de socios que puedan sostener una institución que no representa más que a su creador y a unos pocos casarenses. Aunque por otro lado aseguran que el empresario seguirá ligada a la institución y sólo se trata de buscar una "mano derecha" para que el proyecto siga en pie tal cual está hoy en día.
Y toda esta movida que revoluciona a Carlos Casares repercute en La Plata porque la incertidumbre también está Polideportivo Gonnet, club que afianza su proyecto de representar a Agropecuario en las divisiones juveniles de AFA.
POR MES*
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