Estudiantes ya palpita la Copa Libertadores 2026: uno por uno, todos los clasificados

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El sorteo será el próximo jueves 19 de marzo en Paraguay
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La Copa Libertadores 2026 completó la Fase 3, última ronda eliminatoria previa a la Fase de Grupos. De esta forma quedaron definidos los cuatro equipos que avanzaron a la etapa principal del torneo de clubes más importante de Sudamérica.
En ese marco Estudiantes está expectante ya que será el gran objetivo del equipo dirigido por Cacique Medina tras la salida de Eduardo Domínguez. El Pincha se encuentra en el Bombo 2 junto a Lanús, Cerro Porteño (Paraguay), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), y Libertad (Paraguay), Universitario (Perú) y Corinthians (Brasil). El sorteo será el próximo jueves 19 de marzo en la sede de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.
Barcelona logró la clasificación tras vencer 1-0 a Botafogo y cerrar la serie con un global de 2-1 a su favor. Por su parte, Deportes Tolima se hizo fuerte como local y derrotó 2-0 a O’Higgins, resultado que le permitió revertir la serie y avanzar con un global de 2-1.
En otra de las llaves, Sporting Cristal aseguró su lugar en la Fase de Grupos tras superar a Carabobo en una serie muy disputada que se definió en la tanda de penales, donde el conjunto peruano se impuso. Finalmente, Independiente Medellín derrotó 2-1 a Juventud y selló su clasificación con un marcador global de 3-2.
De esta manera, los cuatro equipos se suman a los clubes ya clasificados, entre ellos Estudiantes, para disputar la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, etapa en la que continuará el camino hacia la Gloria Eterna.
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Cabe recordar que los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores, además del Pincha, serán Boca, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.
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