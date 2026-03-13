"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"

Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¡La Escuela Primaria de Gimnasia 'René Favaloro' cumplió 25 años!
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape
La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una curiosa revelación sobre el pase de Marcos Rojo al Manchester United volvió a instalar una historia inesperada en el fútbol europeo. Según contó el ex mediocampista Paul Scholes, el defensor platense habría llegado al club inglés en 2014 por una recomendación muy particular: la del nieto del entrenador Louis van Gaal, que lo conocía por jugar con él en el videojuego de fútbol FIFA.
La anécdota fue revelada en el podcast The Good, The Bad & The Football. Allí, Scholes recordó que el técnico neerlandés habría recibido la sugerencia de su nieto, que utilizaba al futbolista argentino en el popular videojuego. “Al parecer, Van Gaal trajo a un jugador que conoció porque su nieto jugaba al FIFA con él y se lo recomendó: Marcos Rojo”, relató el histórico ex jugador del club inglés.
La historia generó sorpresa entre los propios protagonistas del programa, ya que en el fútbol de elite las incorporaciones suelen definirse a partir de informes de scouting, estadísticas y seguimientos prolongados. Sin embargo, el comentario del familiar habría sido una de las primeras veces que el nombre del ex Estudiantes de La Plata apareció en el radar del entrenador.
Más allá de la curiosidad, la llegada del futbolista argentino también se apoyaba en su rendimiento deportivo. Rojo venía de destacarse en el Sporting CP y de disputar el Copa Mundial de la FIFA 2014 con la Selección argentina, lo que terminó de consolidar su pase al club inglés por unos 20 millones de euros.
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Durante su etapa en el Manchester United, el defensor jugó 122 partidos y conquistó tres títulos: la FA Cup 2015-16, la EFL Cup 2016-17 y la UEFA Europa League 2016-17. Tras su ciclo en Inglaterra, regresó al fútbol argentino, poco en el Pincha, luego pasó por Boca y actualmente continúa su carrera en Racing .
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí