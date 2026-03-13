Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |Scholes reveló detalles sobre el pase del platense

"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"

13 de Marzo de 2026 | 11:02

Escuchar esta nota

Una curiosa revelación sobre el pase de Marcos Rojo al Manchester United volvió a instalar una historia inesperada en el fútbol europeo. Según contó el ex mediocampista Paul Scholes, el defensor platense habría llegado al club inglés en 2014 por una recomendación muy particular: la del nieto del entrenador Louis van Gaal, que lo conocía por jugar con él en el videojuego de fútbol FIFA.

La anécdota fue revelada en el podcast The Good, The Bad & The Football. Allí, Scholes recordó que el técnico neerlandés habría recibido la sugerencia de su nieto, que utilizaba al futbolista argentino en el popular videojuego. “Al parecer, Van Gaal trajo a un jugador que conoció porque su nieto jugaba al FIFA con él y se lo recomendó: Marcos Rojo”, relató el histórico ex jugador del club inglés.

La historia generó sorpresa entre los propios protagonistas del programa, ya que en el fútbol de elite las incorporaciones suelen definirse a partir de informes de scouting, estadísticas y seguimientos prolongados. Sin embargo, el comentario del familiar habría sido una de las primeras veces que el nombre del ex Estudiantes de La Plata apareció en el radar del entrenador.

Más allá de la curiosidad, la llegada del futbolista argentino también se apoyaba en su rendimiento deportivo. Rojo venía de destacarse en el Sporting CP y de disputar el Copa Mundial de la FIFA 2014 con la Selección argentina, lo que terminó de consolidar su pase al club inglés por unos 20 millones de euros.

Durante su etapa en el Manchester United, el defensor jugó 122 partidos y conquistó tres títulos: la FA Cup 2015-16, la EFL Cup 2016-17 y la UEFA Europa League 2016-17. Tras su ciclo en Inglaterra, regresó al fútbol argentino, poco en el Pincha, luego pasó por Boca y actualmente continúa su carrera en Racing .

