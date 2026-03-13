Desbaratan banda tras golpe comando y secuestran camión en Quilmes

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Una exhaustiva investigación iniciada tras un violento robo a mano armada en Avellaneda culminó en las últimas horas con la desarticulación de una organización delictiva y el secuestro de un vehículo clave en el partido de Quilmes. La banda está acusada de haber interceptado a dos efectivos de fuerzas de seguridad —un integrante de la Policía Federal y otro del Servicio Penitenciario— para sustraerles una importante suma de dinero que transportaban a principios de febrero de 2026.
El despliegue policial, que consistió en seis allanamientos simultáneos, tuvo un punto de inflexión fundamental en Bernal Oeste, partido de Quilmes. En una guardería de camiones situada en la intersección de Camino General Belgrano y Zapiola, los investigadores lograron localizar un camión Iveco. Según el registro de las cámaras de seguridad y las tareas de inteligencia, este vehículo habría sido una pieza central en la logística de la organización, habiendo sido utilizado para asegurar la fuga de los delincuentes tras perpetrar el golpe.
El hecho original ocurrió cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo particular trasladando una caja con dinero con destino a la logística Milo. Al llegar al cruce de Madariaga y Carabelas, en Avellaneda, fueron emboscados por tres criminales armados que descendieron de un Fiat Uno gris. Bajo amenazas de muerte, los asaltantes despojaron a los efectivos del efectivo, de un arma reglamentaria perteneciente a la Policía Federal Argentina y de una pistola de uso personal.
La reconstrucción del asalto fue posible gracias al trabajo del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Avellaneda Sexta, que analizó minuciosamente cámaras municipales y privadas. De este modo, se identificó que el Fiat Uno no actuó solo, sino que contó con el apoyo del camión Iveco hallado en Quilmes y de un Volkswagen Up. Con estas pruebas, el Juzgado de Garantías N.º 2 y la UFI N.º 3 de Avellaneda ordenaron los procedimientos en distintas localidades del conurbano sur.
Además del hallazgo en Quilmes, los operativos se extendieron a San Francisco Solano y otros puntos estratégicos. En la calle Donato Álvarez al 1400, en Almirante Brown, fue detenido uno de los presuntos integrantes de la banda, a quien se le incautó su teléfono celular. Por otro lado, en la localidad de Wilde se produjo una segunda detención; allí los efectivos secuestraron documentación relacionada al Volkswagen Up utilizado en el robo, a pesar de que el sospechoso alegó haber vendido el rodado semanas después del crimen.
En los procedimientos intervino un importante contingente de seguridad compuesto por efectivos de los GTO de Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui y Lanús, junto con personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL). La fiscalía interviniente ratificó las detenciones y los secuestros, imputando a los involucrados por el delito de robo agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda. Mientras el camión permanece secuestrado en Quilmes a disposición de la justicia, la investigación continúa abierta para identificar a posibles cómplices remanentes de la organización.
