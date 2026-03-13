Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31

Ahora, un nuevo escándalo sacude a un actor de Disney que fue grabado mientras disparaba al aire en la Villa 31.

Si bien el episodio tuvo lugar semanas atrás, en las últimas horas se viralizó en las redes y generó gran rechazo.

Por su parte, hasta el momento, el implicado no se pronunció al respecto.

Lo cierto es que, se trata de Santiago Motolo, un reconocido streamer e influencer argentino.

Allí, entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.

En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido.

Motolo es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Vale destacar que, parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y blogs de entretenimiento.

Finalmente, en las imágenes se observa a Motolo junto a un delincuente de la zona disparando al aire con una pistola 9 milímetros, a pocos metros de una cancha de fútbol donde se encontraban jugando varios menores.

El actor se encontraba en el Barrio Padre Mugica grabando material para sus plataformas. Pero, según publicó, un tiroteo lo obligó a irse del lugar.