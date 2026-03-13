Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Espectáculos |Indignación en las redes

Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31

13 de Marzo de 2026 | 07:26

Escuchar esta nota

Ahora, un nuevo escándalo sacude a un actor de Disney que fue grabado mientras disparaba al aire en la Villa 31.

Si bien el episodio tuvo lugar semanas atrás, en las últimas horas se viralizó en las redes y generó gran rechazo.

Por su parte, hasta el momento, el implicado no se pronunció al respecto.

Lo cierto es que, se trata de Santiago Motolo, un reconocido streamer e influencer argentino.

Allí, entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.

En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido.

LE PUEDE INTERESAR

Britney desatada: cronología de la escandalosa vida de Spears después de la tutela

LE PUEDE INTERESAR

DM Experience Una inmersión profunda en el universo Depeche Mode

Motolo es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Vale destacar que, parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y blogs de entretenimiento.

Finalmente, en las imágenes se observa a Motolo junto a un delincuente de la zona disparando al aire con una pistola 9 milímetros, a pocos metros de una cancha de fútbol donde se encontraban jugando varios menores.

El actor se encontraba en el Barrio Padre Mugica grabando material para sus plataformas. Pero, según publicó, un tiroteo lo obligó a irse del lugar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera porteña

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Últimas noticias de Espectáculos

Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles

Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape 

Tremendo gesto de la China Suárez después de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara, las fotos  

El Joven Sherlock cerca de tener segunda temporada: la serie adopta una nueva perspectiva y arrasa en el streaming 
Información General
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Policiales
Una intensa persecución terminó con choques entre patrulleros y un sospechoso detenido en Wilde
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
La Ciudad
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo 
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Supér Cartonazo por $4.000.000: los números de este viernes 13 de marzo
Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Deportes
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla