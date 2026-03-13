El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
La iniciativa para recuperar los gastos de un accidente de tránsito fue presentada por el municipio de Coronel Pringles. Si el responsable no cuenta con fondos suficientes hará trabajos comunitarios.
Un proyecto realmente innovador propone el municipio de Coronel Pringles: que los gastos hospitalarios de personas afectadas en accidentes provocados por conductas temerarias -maniobras peligrosas o situaciones vinculadas al consumo de alcohol y otras sustancias- estén a cargo de quien lo provocó.
Los gastos serán facturados a las obras sociales y, en caso de no poseer, deberán ser abonados de manera particular por el vecino que provocó el incidente vial. Así lo comunicaron en forma conjunta el intendente Lisandro Matzkin (Juntos-LLA), el secretario de Gobierno y Seguridad Sergio Jackson y el concejal Ariel Espié (LLA).
El proyecto fue presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante por el bloque Juntos-La Libertad Avanza. Si se aprobara en el plano legislativo, de inmediato sería reglamentado por el Poder Ejecutivo municipal.
“El espíritu del proyecto es poder recuperar los gastos que se generan después de este tipo de accidentes protagonizados por personas que ponen en riesgo su vida y la de terceros y que implican un costo significativo para el Hospital Municipal", señaló Matzkin.
El año pasado se registraron seis casos de este tipo de accidentes que requirieron atención médica, con costos que oscilaron entre 10 y 40 millones de pesos por paciente, con un gasto para el sistema de salud municipal de aproximadamente 150 millones de pesos.
Matzkin remarcó que el proyecto no afectará el acceso a la atención médica. “El Hospital va a atender a todos los pacientes. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero una vez brindada la atención, el municipio va a buscar recuperar esos recursos”. Aclaró que los fondos recuperados serán destinados nuevamente al Hospital para equipamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las prestaciones.
La iniciativa también prevé que en caso de que la persona responsable no abone los gastos correspondientes, el municipio podrá iniciar acciones legales para su recupero. Asimismo se contemplará la posibilidad de compensar la deuda mediante trabajos comunitarios.
De persistir el incumplimiento, el proyecto plantea la suspensión de beneficios o programas municipales que la persona tenga vigentes. Si se tratara de menores de edad, las medidas podrían recaer sobre su grupo familiar.
“Los vecinos pagan sus tasas e impuestos para sostener el sistema de salud. No es justo que quienes incumplen la ley o actúan de manera negligente trasladen ese costo a toda la comunidad”, aseguró el intendente Matzkin.
