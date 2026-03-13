Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo 

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este viernes a distintos descuentos y beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y mercados, entre otros
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este viernes 13 de marzo de 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo carnicerías, granjas, pescaderías, ferias y mercados.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos descuentos este viernes 13 de marzo. Beneficio del 20% en comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías) y 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este viernes 13 de marzo con Cuenta DNI:
