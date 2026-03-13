Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo 

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este viernes 13 de marzo de 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo carnicerías, granjas, pescaderías, ferias y mercados.

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos descuentos este viernes 13 de marzo. Beneficio del 20% en comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías) y 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este viernes 13 de marzo con Cuenta DNI: