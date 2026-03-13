¡La Escuela Primaria de Gimnasia 'René Favaloro' cumplió 25 años!

La Escuela Primaria “René G. Favaloro” festejó en el Polideportivo Víctor Nethol su 25° aniversario. El encuentro estuvo cargado de emoción y permitió celebrar un cuarto de siglo de compromiso del club con la educación, inspirado en el legado del reconocido médico René G. Favaloro.

Del acto participaron autoridades educativas, docentes, estudiantes, familias y personal de la institución, junto a ex dirigentes que impulsaron la creación de la escuela, representantes de la Fundación Favaloro, el presidente de Gimnasia Carlos Anacleto y miembros de la Comisión Directiva.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por un quinteto de cuerdas. El acompañamiento musical resaltó el momento y simbolizó la armonía y el trabajo en equipo que también distinguen a la institución.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reconocimiento a estos 25 años de trayectoria educativa. En ese marco, la directora de la escuela primaria, Silvina Quetti, recibió una placa recordatoria que quedará en el establecimiento como testimonio de esta fecha tan especial. La distinción fue entregada por el presidente del club, Carlos Anacleto.

"Forma parte del corazón de nuestro querido club"

Durante su discurso, el Presidente de Gimnasia expresó: “Es una enorme alegría para nuestro club celebrar los 25 años de la Escuela Primaria René Favaloro, un proyecto educativo que nació del compromiso de Gimnasia con su comunidad”. Además, destacó que “en todo este tiempo la escuela vio pasar 22 promociones de egresados formados en convivencia, respeto, esfuerzo y compromiso, valores que forman parte de nuestra identidad”. Y concluyó: “sigamos fortaleciendo, entre todos, este proyecto educativo que forma parte del corazón de nuestro querido club.”

Posteriormente, la directora Silvina Quetti se dirigió a los presentes y remarcó: “Cuando miramos hacia atrás no vemos solamente el paso del tiempo. Vemos rostros, historias, esfuerzos y logros construidos entre todos. Por estos pasillos han caminado generaciones de niños y niñas que comenzaron aquí una parte muy importante de sus vidas”. También recordó el espíritu fundacional de la institución: “Esta escuela nació del compromiso de personas que creyeron profundamente en la educación. Personas que entendieron que una escuela no se construye solo con paredes, sino con valores, vocación y esperanza”.

La jornada continuó con las reflexiones de la primera directora del establecimiento, Adriana Mártire, y de Nora Dujmovich, quien habló en representación de las familias de la comunidad educativa.

Uno de los momentos más originales del evento llegó de la mano de los alumnos, con una emisión especial de “Radio Notigol”, que recuperó recuerdos e historias de la escuela. El programa tuvo como invitadas a la médica cardióloga Laura Favaloro —sobrina nieta del doctor René G. Favaloro y directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Desarrollo de Fondos de la Fundación Favaloro— y a Jorge Horacio Tissera, rector de la Universidad Favaloro. Durante la entrevista, compartieron reflexiones sobre el legado de Favaloro, su trabajo en la Fundación y el mensaje que desean transmitir a las nuevas generaciones.

La celebración concluyó en un clima de alegría y orgullo colectivo, con la certeza de que al día siguiente la escuela volverá a llenarse de vida para continuar su misión: aprender, enseñar y crecer juntos.