Deportes |El Lobo arranca el domingo; Pincha a confirmar

Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo

Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
13 de Marzo de 2026 | 08:58

Escuchar esta nota

Con el inicio de la temporada 2026 del fútbol femenino de la AFA, los equipos de la Región comienzan un nuevo camino con objetivos distintos. En la Primera División, Gimnasia buscará consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años y dar un paso más hacia los puestos de protagonismo, mientras que Estudiantes intentará volver a la A luego de dos temporadas en el ascenso. Se podrá seguir toda la Primera por LPF Play.

El primer movimiento lo dará Gimnasia, que debutará este domingo a las 11 cuando reciba a Unión de Santa Fe. El equipo albiazul llega con expectativas luego de haber sido el cuarto mejor conjunto de la temporada pasada, solo por detrás de Newell’s, Belgrano y Boca. Ese rendimiento lo dejó cerca de los equipos que pelearon el campeonato y ahora intentará mantenerse en esa línea para aspirar a algo más.

En el nuevo calendario, que combinará los torneos Apertura y Clausura, el Lobo tendrá un exigente recorrido. Tras el debut ante Unión, su orden de rivales será San Luis, Lanús, Boca, Ferro, Talleres, San Lorenzo, Racing, Newell’s, SAT, Banfield, River, Belgrano, Huracán e Independiente.

El campeonato femenino atraviesa además un proceso de reestructuración en la cantidad de participantes. De los 21 equipos que tuvo la Primera División en 2022 se pasó a 20 al año siguiente, luego a 18 en 2025 y a 17 clubes ese mismo año. Para esta temporada serán 16 los participantes y la AFA dispuso que para 2027 la categoría vuelva a tener 18 equipos. En ese marco, habrá dos descensos a la Primera B y cuatro ascensos desde la Segunda División.

Estudiantes y salir de la B

En ese camino aparece Estudiantes, que afrontará su tercera temporada consecutiva en la Primera B tras haber sido uno de los cuatro descendidos en 2023. En los últimos dos años estuvo cerca de regresar a la máxima categoría y ahora tendrá más posibilidades, ya que el nuevo formato otorgará cuatro ascensos en lugar de los dos que se entregaban anteriormente.

El Pincha debutará frente a Vélez y luego se medirá con Camioneros, Sarmiento, El Porvenir, San Miguel, Argentinos Juniors, Luján, Atlético de Rafaela y Platense, en un torneo que se jugará con partidos de ida y vuelta.

La Primera B femenina contará con 20 equipos divididos en dos zonas de diez, bajo el sistema todos contra todos, ida y vuelta, con 18 partidos por club. Participarán Aldosivi de Mar del Plata, All Boys, Argentinos Juniors, Atlético de Rafaela, Camioneros, Claypole, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, Defensa y Justicia, Deportivo Morón, El Porvenir, Estrella del Sur, Estudiantes, Luján, Platense, Rosario Central, San Miguel, Sarmiento, UAI Urquiza y Vélez Sarsfield.

Los primeros de cada zona ascenderán directamente a Primera A y luego disputarán una final ida y vuelta para definir al campeón de la categoría. Además, los equipos ubicados del segundo al noveno puesto de cada grupo jugarán un Torneo Reducido que otorgará otros dos ascensos. En el otro extremo de la tabla, los últimos de cada zona descenderán a la Primera C.

