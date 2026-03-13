Malestar por subas del 100% en la boleta del agua

El escenario de los servicios públicos en la Región atraviesa horas de tensión tras la llegada de las nuevas facturas de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Lo que para la empresa estatal es una adecuación técnica de costos, para los vecinos representa un golpe al bolsillo: según se sostiene en las denuncias que circulan en los barrios, las subas proyectadas para el mes de mayo pueden escalar hasta el 100% respecto a los valores de principios de año. Esta acumulación de porcentajes, que incluye ajustes por tramos, actualizaciones del valor del módulo y subas bimestrales, no se acompaña por una mejora en la deficiente infraestructura que caracteriza a la zona, según las quejas que recogió este diario.

La Mesa Vecinal del Agua, un espacio que reúne a usuarios de diversos puntos de la Región, manifestó su rechazo y cuestionó que las boletas registran incrementos que rompen cualquier previsión lógica en un breve lapso de tiempo. Según las facturas aportadas por los propios vecinos, la evolución de los precios es alarmante: mientras que en marzo se pagó 24.000 pesos, la factura a pagar en abril sube a 47.000 y en mayo, serán 50.000. Eso, en una casa donde pasan días enteros sin una gota de agua, se quejó el propietario. Para la Mesa Vecinal, el cobro de estas cifras por un servicio que “brilla por su ausencia” es una falta de respeto a la ciudadanía.

El esquema que sustenta el tarifazo es complejo y se compone de varias capas. La compañía, que brinda servicio en 94 localidades de la provincia, aplicó un aumento del 10,85% en diciembre pasado, elevando el valor del metro cúbico o módulo general a $196,76. A esto se le sumó un ajuste de referencia del 40% desde febrero, llevando el costo a $275,46 para el sector residencial, donde se agrupa la gran mayoría de los usuarios. A la vez, desde ahora se aplicará una suba del 4% cada dos meses. Bajo esta lógica, a finales de este año el valor del metro cúbico alcanzaría los $335,14, lo que representa un incremento acumulado del 70,3% sobre el valor actual, sin contar los ajustes por valuación fiscal que disparan el monto final de la factura.

La progresividad que se le dio al plan hace que golpee más fuere según la valuación de la propiedad. Así, un inmueble con una tasación fiscal de hasta 150.000 pesos pasaría de pagar 15.347 a 21.486 (un 40% de aumento). Sin embargo, en las propiedades con valuaciones de hasta 500.000 pesos, la boleta salta de 29.514 a 48.371 pesos, lo que implica un ajuste real del 64%. La solicitud de la empresa profundiza además la presión en los tramos de mayor valuación fiscal, aplicando incrementos que van del 8% al 23% adicional sobre los módulos mínimos. Todo esto ocurre en un año donde ya se registraron subas del 0,15% en abril, 8,5% en agosto y el reciente 10,85% de diciembre, conformando un combo letal para el poder adquisitivo.