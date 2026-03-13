Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles

Wanda Nara celebra su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas. Todo sucedió minutos después de que el futbolista confirmara el fin de una batalla judicial. Allí, la empresaria demostró que ella ya dio vuelta de página.

Entonces, la conductora de MasterChef Celebrity se mostró en pleno vuelo disfrutando de un almuerzo.

Seguidamente, compartió una foto donde se veían dos valijas apoyadas sobre un muelle frente al mar, donde se leía la ubicación Maldivas.

Cabe destacar que la empresaria no veía la hora de que saliera su divorcio debido a que ya tendría planes de casamiento con Martín Migueles.

Para terminar, recordemos cómo fue la romántica propuesta de Martín Migueles a Wanda Nara en Milán. Allí, en medio del viaje, el empresario aprovechó para hacerle una importante propuesta a la mediática y encendió las alarmas de una inminente boda.