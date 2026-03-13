Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"

Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Un fuerte siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana, generó momentos de tensión y complicaciones en el tránsito en una transitada esquina de La Plata. El hecho se produjo en la intersección de avenida 60 y calle 2, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada.
Según pudo averiguar EL DÍA, el siniestro involucró a un taxi Chevrolet Corsa y a un vehículo particular Volkswagen Up de color negro. Por causas que aún se intentan establecer, ambos rodados colisionaron y, producto del impacto, el Up terminó volcando y quedó recostado sobre uno de sus laterales en medio de la avenida.
El episodio generó importantes demoras y caos vehicular en la zona, una de las más transitadas de la ciudad, especialmente en horarios de alto movimiento.
Hasta el lugar acudió una ambulancia del SAME, cuyo personal asistió a los involucrados para realizar una evaluación médica preventiva. En tanto, agentes de Guardia Urbana trabajaron en el lugar ordenando el tránsito y realizando cortes parciales para permitir la intervención de los equipos de emergencia y remover los vehículos.
"Sé que el muchacho salió por su medio, un muchacho joven que iba a la universidad, a la UNLP. Y el tachero tenía dolor en el pecho, lo miraron ahí un rato, y en la ambulancia lo llevaron. Pero el chico no, el chico tenía unos raspones nomás, pero salió ileso. Según la chica de ahí del almacén que lo vio le pateó el parabrisa para salir y salió caminando"
Debido al operativo y a la presencia de los rodados siniestrados, se registraron demoras en la circulación, por lo que se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternativas hasta que finalicen las tareas de despeje.
Las autoridades intentan establecer cómo se produjo el choque que derivó en el vuelco y en el importante despliegue de emergencia en plena avenida 60.
