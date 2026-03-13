Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?

Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
13 de Marzo de 2026 | 07:22

Escuchar esta nota

El tiempo este viernes en La Plata y alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada y se mantendrá templado como ocurrió durante la semana, con vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, sábado, se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26.

En tanto que el domingo habrá cielo parcialmente nublado, vientos leves y un contundente ascenso de temperaturas con mínima de 19 grados y máxima de 30, según reportó el SMN.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo 

Supér Cartonazo por $4.000.000: los números de este viernes 13 de marzo

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Espectáculos
Tremendo gesto de la China Suárez después de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara, las fotos  
El Joven Sherlock cerca de tener segunda temporada: la serie adopta una nueva perspectiva y arrasa en el streaming 
Britney desatada: cronología de la escandalosa vida de Spears después de la tutela
DM Experience Una inmersión profunda en el universo Depeche Mode
Gabriela Parigi “Todos padecemos la lógica del rendimiento”
Información General
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Policiales
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla