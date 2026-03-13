Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?

El tiempo este viernes en La Plata y alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada y se mantendrá templado como ocurrió durante la semana, con vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, sábado, se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26.

En tanto que el domingo habrá cielo parcialmente nublado, vientos leves y un contundente ascenso de temperaturas con mínima de 19 grados y máxima de 30, según reportó el SMN.