El platense Manuel Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

El jefe de gabinete, el platense Manuel Adorni, admitió que cometió un error. No por haber sumado a su esposa, Betina Angeletti, a la comitiva oficial que acompañó al presidente, Javier Milei, a Nueva York, sino por haber usado lo que calificó como una palabra “desafortunada” al hablar de ese vuelo.

Se refirió así a las declaraciones televisivas en las que ensayó una defensa por el viaje que ya disparó al menos tres denuncias penales: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que ella me acompañe”, fue la excusa que dio Adorni en televisión.

Tras la renovada polémica, se defendió en la red social X: “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, reconoció al comienzo de ese mensaje, que cerró con un agradecimiento “al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, que salieron a respaldarlo.

Pero el revuelo no fue solo por el viaje a Nueva York junto a su pareja. Adorni también quedó en el ojo de la tormenta luego de que trascendieran sus recientes vacaciones en Punta del Este, adonde habría volado en un jet privado.

De viaje familiar, que el jefe de Gabinete concretó durante el último feriado de carnaval, también participó el periodista y empresario Marcelo Grandio, quien actualmente conduce un programa en la TV Pública y cuyas declaraciones complicaron más al funcionario.

Grandio aparece mencionado entre los pasajeros del vuelo que tomó Adorni y fue quien hospedó al libertario en su casa de la Parada 22 de la playa brava, en Punta del Este: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. No tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado”, confirmó el amigo del jefe de Gabinete en una entrevista, y al rato agregó: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”. Después, comparó que un vuelo privado “sale más barato que por Aerolíneas” y aseguró que Adorni pagó US$3600 por el traslado a Uruguay.