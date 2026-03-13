Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía |El jefe de Gabinete admitió que utilizó una expresión “desafortunada”

El platense Manuel Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

El platense Manuel Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
13 de Marzo de 2026 | 01:33
Edición impresa

El jefe de gabinete, el platense Manuel Adorni, admitió que cometió un error. No por haber sumado a su esposa, Betina Angeletti, a la comitiva oficial que acompañó al presidente, Javier Milei, a Nueva York, sino por haber usado lo que calificó como una palabra “desafortunada” al hablar de ese vuelo.

Se refirió así a las declaraciones televisivas en las que ensayó una defensa por el viaje que ya disparó al menos tres denuncias penales: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que ella me acompañe”, fue la excusa que dio Adorni en televisión.

Tras la renovada polémica, se defendió en la red social X: “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, reconoció al comienzo de ese mensaje, que cerró con un agradecimiento “al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, que salieron a respaldarlo.

Pero el revuelo no fue solo por el viaje a Nueva York junto a su pareja. Adorni también quedó en el ojo de la tormenta luego de que trascendieran sus recientes vacaciones en Punta del Este, adonde habría volado en un jet privado.

De viaje familiar, que el jefe de Gabinete concretó durante el último feriado de carnaval, también participó el periodista y empresario Marcelo Grandio, quien actualmente conduce un programa en la TV Pública y cuyas declaraciones complicaron más al funcionario.

Grandio aparece mencionado entre los pasajeros del vuelo que tomó Adorni y fue quien hospedó al libertario en su casa de la Parada 22 de la playa brava, en Punta del Este: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. No tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado”, confirmó el amigo del jefe de Gabinete en una entrevista, y al rato agregó: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”. Después, comparó que un vuelo privado “sale más barato que por Aerolíneas” y aseguró que Adorni pagó US$3600 por el traslado a Uruguay.

LE PUEDE INTERESAR

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

LE PUEDE INTERESAR

“La palabra no debió ser ‘deslomarse’”: Adorni admitió que fue “desafortunada” su explicación en los vuelos del escándalo

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU

El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”

En un jet privado a Punta del Este, el otro polémico viaje de Adorni y su familia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión

Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba

Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo
Deportes
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Espectáculos
El Joven Sherlock cerca de tener segunda temporada: la serie adopta una nueva perspectiva y arrasa en el streaming 
Britney desatada: cronología de la escandalosa vida de Spears después de la tutela
DM Experience Una inmersión profunda en el universo Depeche Mode
Gabriela Parigi “Todos padecemos la lógica del rendimiento”
“Resistencias”: acción poética ante el horror
Información General
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla