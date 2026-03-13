Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer

En el marco de la jornada solidaria "Pelazo" que realizó el Hospital Garrahan.

VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
13 de Marzo de 2026 | 08:34

Escuchar esta nota

Ian Moche, el niño platense con autismo que busca defender los derechos de las personas con esa condición y, como influencer, brega por una sociedad más empática, participó de la jornada solidaria "Pelazo" que realizó el Hospital Garrahan.

El evento, abierto al público, busca recolectar cabello destinado a la confección de pelucas para los niños que se encuentran en tratamiento oncológico.

Moche, muy feliz de haber podido donar su pelo, compartió un emocionante video en su cuenta de Instagram, en el que contó de qué se trata la convocatoria.

Con una alegría que despierta el espíritu solidario de cualquiera, Ian celebró su decisión de donar el pelo y agradeció a los peluqueros solidarios que lo atendieron, por cómo lo trataron y porque, al final, el nuevo corte le quedó "hermoso".

Quienes quieran donar, pueden seguir en redes sociales las cuentas de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan.

