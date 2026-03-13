Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Un hombre de 27 años fue detenido en Berisso acusado de haber participado en un brutal ataque que dejó a otro vecino gravemente herido e inconsciente frente a su propia casa. El procedimiento se concretó tras un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una causa por tentativa de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia.
De acuerdo con fuentes policiales, la investigación se originó a partir de un violento episodio ocurrido el 22 de febrero pasado en 9 entre 156 y 157. Según se estableció en la pesquisa, la víctima fue interceptada en la puerta de su domicilio por tres hombres que se movilizaban en un automóvil.
Siempre según el parte oficial, los agresores descendieron del vehículo y comenzaron a golpear al hombre con puños y patadas. En medio de la agresión también habrían utilizado una llave de rueda para atacarlo, provocándole lesiones de gravedad que lo dejaron inconsciente en el lugar.
Tras el brutal ataque, la víctima debió ser trasladada a un centro de salud, donde recibió asistencia médica por las heridas sufridas. A partir de las tareas investigativas, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del ataque.
En ese marco se realizó un allanamiento en una vivienda de 153 entre 17 y 18, donde se concretó la detención de uno de los sospechosos, de 27 años. Durante el procedimiento también se secuestró un Citroën C3 Picasso -presuntamente utilizado en el ataque-, una llave de hierro para ruedas y un celular. En la causa interviene la UFI 3.
