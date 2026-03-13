Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Un grave episodio de violencia de género fue denunciado en las últimas horas en la ciudad de La Plata, luego de que una mujer de 41 años acusara a su expareja, de 31, de irrumpir en su vivienda durante la madrugada, golpearla y llevarse su teléfono celular.
De acuerdo con la presentación realizada ante la Policía, la víctima relató que mantuvo una relación de pareja con el acusado durante tres años, vínculo que finalizó hace dos meses. En ese marco, explicó que el ataque ocurrió de madrugada, cuando se encontraba descansando en su domicilio de 515 bis entre 120 y 122.
Según su testimonio, el hombre ingresó a la vivienda sin autorización y la sorprendió dentro del lugar. En ese momento le habría manifestado su intención de retomar la relación, pero, de acuerdo con la denuncia, la situación se tornó rápidamente violenta.
La mujer sostuvo que el acusado se encontraba “alterado y comenzó a agredirla con golpes de puño”, provocándole lesiones en la zona de la cabeza. Tras el ataque, siempre según su relato, el hombre se retiró del domicilio y se llevó el celular de la víctima.
La denunciante también explicó que el agresor logró ingresar al inmueble por un ventanal ubicado en la parte trasera de la casa, el cual tiene un sistema de traba que él conocía cómo abrir, ya que tiempo atrás había convivido en ese mismo domicilio.
En su declaración, la mujer aseguró además que no sería la primera vez que atraviesa una situación de violencia con su expareja. Según indicó, ya lo había denunciado anteriormente por lesiones, en un hecho por el que el hombre incluso habría quedado detenido, aunque no recordó con precisión la fecha ni el tiempo que permaneció bajo esa medida.
También manifestó que el acusado consume alcohol y estupefacientes, entre ellos cocaína, y que sospecha que al momento del ataque podría haber estado bajo los efectos de esas sustancias.
Tras lo ocurrido, la víctima llamó al servicio de emergencias y personal policial se presentó en el lugar. Sin embargo, cuando los efectivos arribaron al domicilio el acusado ya se había retirado. Posteriormente, la mujer fue trasladada a la comisaría para formalizar la denuncia.
Ahora la investigación quedó en manos de la Justicia, mientras se analizan las circunstancias del hecho denunciado y las medidas a adoptar para resguardar la integridad de la víctima.
