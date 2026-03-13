TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas

En la nueva sección de EL DIA "Tribuna de Vecinos", los lectores, usuarios y seguidores de redes sociales envían sus videos para denunciar las problemáticas que padecen en sus barrios. En este caso, una selección de imágenes de falta de agua y pérdidas dan cuenta de que se trata de una situación que se repite en distintos barrios platenses.

"Desde hace dos meses vinieron a arreglar supuestamente los caños de agua y nos dejaron sin servicio varios días" ,escribió el lector de Plaza Azcuénaga. Luego agregó: "Hace una semana que sobre el diagonal 76 hasta calle 22 no hay agua, dejaron solamente un hilo que sale de las canillas".

Por otro lado, escribieron desde 48 entre 19 y 20 para contar que están sin agua desde el 2 de marzo. En el video, una vecina muestra que la canilla que da a la calle está abierta y "sólo sale un hilito de agua". Sostiene que "apenas un poquito sale de esta y en las otras canillas no llega agua. En esta sale porque es directa. Esto pasa desde hace 10 días".

"Estoy reclamando pero siempre me dicen que está pendiente. El agua no llega al tanque", agregó y cerró diciendo que "Encima el mes que viene tengo que pagar el doble de lo que pagaba".

Otro reclamo en video llegó desde 70 y 155. Mónica Rodríguez mostró la problemática de su barrio: "Así pierden las bombas de ABSA y hace años no tenemos agua".

El calvario de dos jubilados

La situación de la falta de agua en la Región es alarmante. Otra denuncia desde City Bell da cuenta del calvario que viven dos adultos mayores de 92 y 80 años por la falta del servicio de Absa.

Karina Hernando, hija del matrimonio, se comunicó para "hacer público un reclamo que ya lleva demasiado tiempo sin respuesta". Contó que "mis padres de 92 y 80 años viven en su casa de toda la vida en City Bell y desde el 20 de diciembre no tienen agua. Sí, casi tres meses sin un servicio básico esencial".

Manifestó que "se hizo el reclamo en Absa City Bell y una cuadrilla de la empresa fue al domicilio. Allí constataron que existe un problema importante y que se necesita realizar una obra para solucionarlo. Sin embargo, desde ese momento no se hizo absolutamente nada". En ese sentido contó que al día de hoy "mis padres continúan sin agua. Durante todo el verano atravesaron temperaturas extremas sin poder contar con algo tan básico como abrir una canilla".

"La realidad que viven es humillante: esperar a la noche con un balde para juntar algunas gotas de agua y poder higienizarse o usar el baño. Mientras tanto, se ven obligados a gastar dinero en agua envasada, y toda la familia nos turnamos para llevarles agua para que puedan cubrir sus necesidades mínimas", relató Hernando, al tiempo que agregó: "Hicimos innumerables reclamos, tanto presenciales como telefónicos. Nunca hubo una solución. Nunca hubo una respuesta concreta".

También resaltó que "lo más indignante es que la empresa continúa enviando y cobrando las facturas como si el servicio se estuviera prestando normalmente. Estamos hablando de personas de 92 y 80 años que llevan casi tres meses sin agua en su propia casa. Una situación que resulta inadmisible, inhumana y que, tratándose de adultos mayores, roza el abandono de persona".

Para cerrar pidió que "esta situación se haga pública porque nadie debería atravesar algo así, y mucho menos dos personas mayores que trabajaron toda su vida y hoy solo deberían poder vivir con dignidad".

Por otro lado, desde Barrio Norte también llegaron reclamos. "En 6 y 33 estamos hace 4 días sin agua en un edificio. Somos 11 familias y Absa no aparece", se quejó un suscriptor de eldia.com.

Además, una pérdida de agua tiene a maltraer a los frentistas de 67 entre 138 y 129, Los Hornos. "En la vereda que le genera una inundación. Hay acumulación de agua y crecimiento abundante de pasto. No para de salir el agua", expresaron. Los vecinos también contaron que "hicimos el reclamo el día 05/01/26 nro 3984775, el cual dicen que el 13/01/26 pasó un inspector a verificarlo pero la pérdida no ha sido reparada. Hicimos hasta hoy unos 22 reclamos sin ninguna respuesta, con el agravante que la pérdida hace que mi madre tenga baja presión de agua en su domicilio".

Mientras que en calle 10 entre 64 y 65 el agua emerge entre los adoquines.

Tribuna de vecinos

En la nueva sección: TRIBUNA DE VECINOS los lectores podrán enviar sus videos grabados con teléfonos celulares para contar cada uno de los problemas que observan en sus barrios. Pérdidas de agua, veredas rotas, postes inclinados, árboles a punto de caer.... Toda queja grabada en video será traducida en una nota que se hará viral en nuestras redes sociales y en la web.

