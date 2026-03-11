Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Festival de San Patricio en el Parque Lineal de Don Bosco

Festival de San Patricio en el Parque Lineal de Don Bosco
11 de Marzo de 2026 | 07:39

Escuchar esta nota

El municipio de Quilmes, recientemente consolidado bajo el título de Capital Provincial de la Cerveza, se prepara para una nueva edición del festival de San Patricio que tendrá lugar este fin de semana en el Parque Lineal de Don Bosco. El evento, que se desarrollará en el predio ubicado en la intersección de las calles Caseros e Illia, promete una despliegue de infraestructura sin precedentes para el distrito, con la participación confirmada de 15 productores independientes locales que pondrán a disposición del público un total de 75 canillas de servicio.

La organización ha previsto un stock de más de 10.000 litros de cerveza artesanal, abarcando una variedad superior a los 25 estilos distintos para la degustación de los asistentes. El componente gastronómico estará cubierto por más de 20 foodtrucks que ofrecerán propuestas con precios accesibles, bajo la consigna de garantizar opciones "apta bolsillo" para toda la comunidad quilmeña. Además de la oferta culinaria y cervecera, la propuesta se ha diseñado con un perfil integral que incluye espectáculos musicales con shows en vivo y un sector de entretenimiento infantil equipado con juegos e inflables.

El cronograma oficial de actividades iniciará este viernes 13 de marzo a partir de las 18, apuntando a captar al público local tras la jornada laboral. Por su parte, durante los días sábado 14 y domingo 15, las puertas del Parque Lineal de Don Bosco abrirán desde las 13, extendiendo la jornada para el almuerzo y la recreación vespertina. Asimismo, se ha confirmado que durante las tres jornadas se realizarán sorteos con premios de relevancia entre los presentes para incentivar la participación ciudadana en este evento de entrada libre y gratuita.

