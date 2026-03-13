Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"

13 de Marzo de 2026 | 09:31

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se mostró muy autocrítico luego de su floja actuación en la qualy para la carrera sprint del Gran Premio de China y reconoció estar “un poco perdido”.

Colapinto quedó 16º en la clasificación para la sprint, por lo que sigue sin mejorar en un aspecto que es su gran debilidad desde que llegó a la Fórmula 1.

El resultado de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, lo expone aún más ya que finalizó séptimo y tendrá serias chances de sumar puntos en la sprint de este sábado a la medianoche.

“Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo”, reconoció Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, y añadió: “Estaba cerca en la FP 1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy”.

A su vez, adelantó que “hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana”, aunque rescató como punto positivo que “fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo”.

Por último, analizó: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.

La carrera sprint del Gran Premio de China, en la que el británico George Russell (Mercedes) largará desde la pole position, está programada para las 00:00 de este sábado.

