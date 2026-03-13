La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

En medio de la interna libertaria, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, presentó ayer una denuncia penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exministro de Defensa, Luis Petri, en los tribunales de Comodoro Py.

El expediente (CFP 985/2026) incluye los cargos de “calumnias e injurias”; “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión”, luego de que el legislador calificara públicamente a Villarruel de “golpista” por no respaldar ciertas medidas del Gobierno.

Además de iniciarle dicha denuncia, la Vicepresidenta lo señaló de una persona “irresponsable” y recordó un presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y de los bajos salarios que mantuvo para los miembros de las fuerzas que dependían exclusivamente de su desempeño como ministro.

La denuncia se encuentra en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, el mismo que abrió la causa contra el exlider venezolano Nicolás Maduro.

El salariazo del Senado

Villarruel, por otra parte, sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, aclaró que, en su rol institucional, no tiene injerencia en la definición de los salarios de los legisladores ni en la cantidad de asesores que posee cada senador.