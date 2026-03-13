Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¡La Escuela Primaria de Gimnasia 'René Favaloro' cumplió 25 años!
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape
La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En La Plata se encuentra en marcha desde el miércoles, por iniciativa pública, la primera fase de la campaña de vacunación antigripal 2026, que este año comenzó antes de tiempo a partir de la circulación de nuevas variantes del subclado K. En estos tres días, la comunidad demostró un amplio interés por la vacunación gratuita, lo que se evidencia en la masiva concurrencia a centro de vacunación que funcionan en hospitales y centros de salud primarios situados a lo ancho de la Ciudad.
En esta primera etapa, la aplicación de la dosis está dirigida a personal de salud y personas mayores de 65 años. Los integrantes de estos grupos pueden acercarse a los hospitales públicos de la Provincia, al Vacunatorio Central o a cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Comuna.
Más allá de que este comienzo de campaña destinado sólo a los mencionados grupos, desde el miércoes hasta hoy los centros de vacunación lucen atestados de vecinas y vecinos correspondientes a los rangos poblacionales asignados.
LEA TAMBIÉN
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
Cabe remarcar que la cepa que circula de la gripe, la influenza A (H3N2), generó enormes inconvenientes en el invierno de Europa y los Estados Unidos, en donde afectó a grandes cantidades de poblaciones. Este antecedente reciente encendió las alarmas en nuestro país y particularmente en la Ciudad, donde los vacunatorios recepcionan una masiva afluencia de vecinos.
Por otro lado, aquellos que quieran aplicarse la vacuna en forma particular en una farmacia tendrán que pagar cerca de 70.000 pesos. Por lo tanto, concurriendo a los vacunatorios de gestión pública las familias evitan una erogación de dinero significativa en la economía de sus hogares.
La segunda fase de la campaña comenzará el lunes 23 de marzo y estará destinada a personas embarazadas -en cualquier trimestre de gestación-, puérperas -hasta 10 días después del parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad-, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (deberán presentar certificado médico) y personal estratégico.
Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. En ese sentido, con la campaña de vacunación se busca disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo.
Frente a esto, la estrategia de vacunación en territorio provincial se lleva a cabo de manera escalonada; de acuerdo a la población más expuesta a sufrir mayores complicaciones. No requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras inmunizaciones de calendario; por lo tanto, se aconseja concurrir al vacunatorio con DNI y libreta de vacunación, para su chequeo por parte del equipo de salud.
La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa, que tiene mayor circulación en los meses más fríos del año. El virus se transmite de una persona a otra a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Por lo general, la recuperación es en una o dos semanas, pero puede provocar graves complicaciones en grupos poblaciones de riesgo que no estén vacunados.
La influenza A (H3N2) es un virus respiratorio estacional de alta transmisibilidad que causa cuadros gripales, a menudo más severos en personas vulnerables. Se caracteriza por fiebre alta repentina, tos seca, dolores musculares y cansancio extremo. El subclado K es una variante reciente en expansión, con alta contagiosidad familiar.
1° etapa: Desde el 11/03
2° etapa: A partir del 23/03
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí