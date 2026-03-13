Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo

Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo

Foto EL DIA

13 de Marzo de 2026 | 10:27

Escuchar esta nota

En La Plata se encuentra en marcha desde el miércoles, por iniciativa pública, la primera fase de la campaña de vacunación antigripal 2026, que este año comenzó antes de tiempo a partir de la circulación de nuevas variantes del subclado K. En estos tres días, la comunidad demostró un amplio interés por la vacunación gratuita, lo que se evidencia en la masiva concurrencia a centro de vacunación que funcionan en hospitales y centros de salud primarios situados a lo ancho de la Ciudad. 

En esta primera etapa, la aplicación de la dosis está dirigida a personal de salud y personas mayores de 65 años. Los integrantes de estos grupos pueden acercarse a los hospitales públicos de la Provincia, al Vacunatorio Central o a cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Comuna.

Más allá de que este comienzo de campaña destinado sólo a los mencionados grupos, desde el miércoes hasta hoy los centros de vacunación lucen atestados de vecinas y vecinos correspondientes a los rangos poblacionales asignados.

LEA TAMBIÉN

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Cabe remarcar que la cepa que circula de la gripe, la influenza A (H3N2), generó enormes inconvenientes en el invierno de Europa y los Estados Unidos, en donde afectó a grandes cantidades de poblaciones. Este antecedente reciente encendió las alarmas en nuestro país y particularmente en la Ciudad, donde los vacunatorios recepcionan una masiva afluencia de vecinos.

Por otro lado, aquellos que quieran aplicarse la vacuna en forma particular en una farmacia tendrán que pagar cerca de 70.000 pesos. Por lo tanto, concurriendo a los vacunatorios de gestión pública las familias evitan una erogación de dinero significativa en la economía de sus hogares. 

Se viene la segunda etapa 

La segunda fase de la campaña comenzará el lunes 23 de marzo y estará destinada a personas embarazadas -en cualquier trimestre de gestación-, puérperas -hasta 10 días después del parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad-, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (deberán presentar certificado médico) y personal estratégico. 

Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. En ese sentido, con la campaña de vacunación se busca disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo. 

Frente a esto, la estrategia de vacunación en territorio provincial se lleva a cabo de manera escalonada; de acuerdo a la población más expuesta a sufrir mayores complicaciones. No requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras inmunizaciones de calendario; por lo tanto, se aconseja concurrir al vacunatorio con DNI y libreta de vacunación, para su chequeo por parte del equipo de salud. 

Una cepa severa

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa, que tiene mayor circulación en los meses más fríos del año. El virus se transmite de una persona a otra a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Por lo general, la recuperación es en una o dos semanas, pero puede provocar graves complicaciones en grupos poblaciones de riesgo que no estén vacunados. 

La influenza A (H3N2) es un virus respiratorio estacional de alta transmisibilidad que causa cuadros gripales, a menudo más severos en personas vulnerables. Se caracteriza por fiebre alta repentina, tos seca, dolores musculares y cansancio extremo. El subclado K es una variante reciente en expansión, con alta contagiosidad familiar.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? 

1° etapa: Desde el 11/03 

  • Personal de salud. 
  • Mayores de 65 años. 

2° etapa: A partir del 23/03 

  • Niñas y niños de 6 a 24 meses. 
  • Personas gestantes en cualquier trimestre de gestación. 
  • Puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad). 
  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. 
  • Personal estratégico. 
  • Personas en contacto con aves de corral. 
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión
Últimas noticias de La Ciudad

¡La Escuela Primaria de Gimnasia 'René Favaloro' cumplió 25 años!

TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas

Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo 
Deportes
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV
Espectáculos
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape 
Tremendo gesto de la China Suárez después de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara, las fotos  
El Joven Sherlock cerca de tener segunda temporada: la serie adopta una nueva perspectiva y arrasa en el streaming 
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
Información General
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Policiales
Una intensa persecución terminó con choques entre patrulleros y un sospechoso detenido en Wilde
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla