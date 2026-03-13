Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo

En La Plata se encuentra en marcha desde el miércoles, por iniciativa pública, la primera fase de la campaña de vacunación antigripal 2026, que este año comenzó antes de tiempo a partir de la circulación de nuevas variantes del subclado K. En estos tres días, la comunidad demostró un amplio interés por la vacunación gratuita, lo que se evidencia en la masiva concurrencia a centro de vacunación que funcionan en hospitales y centros de salud primarios situados a lo ancho de la Ciudad.

En esta primera etapa, la aplicación de la dosis está dirigida a personal de salud y personas mayores de 65 años. Los integrantes de estos grupos pueden acercarse a los hospitales públicos de la Provincia, al Vacunatorio Central o a cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Comuna.

Más allá de que este comienzo de campaña destinado sólo a los mencionados grupos, desde el miércoes hasta hoy los centros de vacunación lucen atestados de vecinas y vecinos correspondientes a los rangos poblacionales asignados.

Cabe remarcar que la cepa que circula de la gripe, la influenza A (H3N2), generó enormes inconvenientes en el invierno de Europa y los Estados Unidos, en donde afectó a grandes cantidades de poblaciones. Este antecedente reciente encendió las alarmas en nuestro país y particularmente en la Ciudad, donde los vacunatorios recepcionan una masiva afluencia de vecinos.

Por otro lado, aquellos que quieran aplicarse la vacuna en forma particular en una farmacia tendrán que pagar cerca de 70.000 pesos. Por lo tanto, concurriendo a los vacunatorios de gestión pública las familias evitan una erogación de dinero significativa en la economía de sus hogares.

Se viene la segunda etapa

La segunda fase de la campaña comenzará el lunes 23 de marzo y estará destinada a personas embarazadas -en cualquier trimestre de gestación-, puérperas -hasta 10 días después del parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad-, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (deberán presentar certificado médico) y personal estratégico.

Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. En ese sentido, con la campaña de vacunación se busca disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo.

Frente a esto, la estrategia de vacunación en territorio provincial se lleva a cabo de manera escalonada; de acuerdo a la población más expuesta a sufrir mayores complicaciones. No requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras inmunizaciones de calendario; por lo tanto, se aconseja concurrir al vacunatorio con DNI y libreta de vacunación, para su chequeo por parte del equipo de salud.

Una cepa severa

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa, que tiene mayor circulación en los meses más fríos del año. El virus se transmite de una persona a otra a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Por lo general, la recuperación es en una o dos semanas, pero puede provocar graves complicaciones en grupos poblaciones de riesgo que no estén vacunados.

La influenza A (H3N2) es un virus respiratorio estacional de alta transmisibilidad que causa cuadros gripales, a menudo más severos en personas vulnerables. Se caracteriza por fiebre alta repentina, tos seca, dolores musculares y cansancio extremo. El subclado K es una variante reciente en expansión, con alta contagiosidad familiar.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

1° etapa: Desde el 11/03

Personal de salud.

Mayores de 65 años.

2° etapa: A partir del 23/03