Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores

Los datos estadísticos constituyen una herramienta fundamental para comprender la realidad criminal, especialmente en lo que respecta al delito juvenil. A través de la recopilación, sistematización y análisis de información confiable, es posible identificar patrones, tendencias y factores asociados a la participación de jóvenes en hechos delictivos. Estos datos permiten ir más allá de percepciones o casos aislados y brindan un panorama más amplio y objetivo sobre la problemática.

Precisamente, a partir de un informe presentado en las últimas horas por la Mesa de Política Criminal de La Plata, en base a los parámetros extraídos del Sistema de Gestión y Administración (SiGAD), se obtuvo una radiografía sobre los niños, niñas y adolescentes acusados de cometer delitos en la Región o, que están con conflicto con la ley, comparativo entre los años 2024 y 2025.

Según el documento, en ese período hubo 1003 adolescentes aprehendidos, aunque no dato no menor es que disminuyó la reiterancia un 11 por ciento.

También se remarcó que el 28 por ciento de los menores aprehendidos presentan situaciones de ausentismo o deserción escolar.

Es por eso que el análisis de distintas variables -como la edad, el contexto socioeconómico, el nivel educativo, el entorno familiar y territorial, entre otros- resulta clave para entender las múltiples dimensiones que inciden en la conducta delictiva juvenil.

De este modo, las estadísticas no solo ayudan a dimensionar el fenómeno, sino también a detectar situaciones de vulnerabilidad y riesgo que requieren intervención temprana.

Otras conclusiones importantes del mapeo sobre el delito juvenil fue que de un universo identificado de 400 delitos cometidos durante 2025 por NNyA, se abordaron 183 casos y se están atendiendo las situaciones críticas en conflicto con la ley.

Por otra parte, se identificó que 6 de cada 10 delitos se cometen en grupo y que en la mitad de ellos participa un adulto junto con un joven, por lo que se planteó la necesidad de trabajar en el agravamiento de las responsabilidades adultas en esos casos, al tiempo que se propuso avanzar en alternativas de integración social y urbana por la relación existente entre barrios populares y la no concurrencia a la escuela.

Además, se señaló la existencia de ciertos ecosistemas criminales en los que participan adultos y jóvenes que delinquen. En ese marco, se propuso avanzar en el trabajo para desarticular esas trayectorias y los vínculos que sostienen esas dinámicas.

De la Mesa de Política Criminal, que presidió el intendente municipal Julio Alak, participan representantes del Estado Provincial, el Poder Judicial y distintas instituciones intermedias.

En esta oportunidad, estuvieron presentes junto al jefe comunal el arzobispo de la Ciudad, monseñor Gustavo Carrara; la diputada Nacional Victoria Tolosa Paz; la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi; el secretario de Seguridad, Diego Pepe; el secretario de Control Urbano y Convivencia, Víctor Hortel; y el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Carvalho; junto a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación bonaerense, el Organismo de Niñez provincial y distintas áreas locales y bonaerenses.

Del informe surgió también que casi la mitad de los delitos violentos fueron cometidos en el casco urbano; que el 89 por ciento de los transgresores y contraventores registraron un solo caso y que las aprehensiones de las personas con mayor reiterancia fueron por delitos y contravenciones; que la mayoría de los menores aprehendidos cometieron delitos en “entornos cercanos” (distancias comprendidas entre los 1.000 y 4.000 metros de sus domicilios), mientras que un cuarto lo hizo en “entornos próximos” (hasta 1.000 metros de su domicilio declarado); que el delito más frecuente en el caso de los aprehendidos que forman grupos integrados por menores y adultos es la “tentativa de robo” (22 por ciento), seguido por la “resistencia a la autoridad” (13 por ciento) y el “robo agravado” (9 por ciento); que la jurisdicción correspondiente a la comisaría primera de La Plata concentra la mayor cantidad de delitos (25 por ciento) Y que el delito más frecuente en este grupo es la tentativa de robo (22 por ciento) y se concentra en las jurisdicciones primera, octava, segunda y novena.

“La respuesta tiene que ser integral y en conjunto entre todos los niveles del Estado”, señaló sobre el tema el intendente Alak, al tiempo que el Arzobispo pidió fomentar y reforzar las instituciones de contención, como los clubes de barrio, para sacar a los chicos de las calles y devolverlos a las escuelas.