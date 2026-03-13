Kadijevic: un apellido que lleva el arco en la sangre

julián kadijevic tuvo su debut ante banfield y será titular el domingo en el bosque / @evapardo

A pesar de que recién comienza a sonar para el gran público tripero con el debut de Julián, el apellido Kadijevic es sinónimo de arco. Su abuelo, Luis, atajó en Almirante Brown, San Lorenzo, Defensores de Belgrano y Deportivo Armenio. El Ruso, fallecido en 2021, tuvo una trayectoria de 17 años en el fútbol. El hijo de Luis y papá de Julián es Maximiliano Kadijevic, nacido en Grecia cuando su padre atajaba en el Kalamata. Por eso, fue el Griego en Almirante Brown, Huracán, Defensa y varios clubes del ascenso.

Julián salió arquero, un mandato familiar que se transmitió de generación en generación. Oriundo de Ramos Mejía, se crió futbolísticamente en el Club Don Bosco de su Ciudad –donde jugó en el futsal, fútbol 5 y 11–, y poco tiempo después, tuvo sus primeros pasos por las infantiles de AFA, en Boca Juniors donde se desempeñó como enganche.

En Comunicaciones logró afianzarse, obteniendo el Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana 2021, siendo titular con la temprana edad de 17 años.

Con pasó por la Selección Juvenil, Gimnasia lo incorporó como apuesta a futuro desde el Cartero. Fue el mejor arquero del Clausura Proyección en el que la Reserva perdió la final contra Boca Juniors. Y el futuro llegó el miércoles en la cancha del Taladro, dónde Nelson Insfrán había debutado hace algo más de seis años.

En diálogo con diario EL DIA, Julián habló del estreno y lo que dejó la victoria ante el Taladro en el Lencho Sola.

- ¿Qué sensaciones te dejó el debut?

- Muy contento, más que nada por el triunfo del equipo. Nos llevamos tres puntos de una cancha difícil. Es difícil ganar de visitante. La sensación es de felicidad. Uno trabaja mucho para estar preparado para estos momentos. Lo más importante es que salió todo bien y que el equipo sumó de a tres.

- ¿Cómo fueron los momentos previos al cambio? ¿Te habló el técnico, el entrenador de arqueros, Insfrán cuando salía?

- Hablé con uno de los entrenadores de arqueros. Me dijo que lo disfrute, que esté tranquilo, que confiaban en mí. Uno se prepara mucho tiempo para estos momentos y cuando llegan lo más difícil es disfrutar. Por suerte el equipo ganó, lo disfruté y ahora hay que seguir para adelante.

- ¿La primera pelota que sacaste por arriba del travesaño fue la que más confianza te dio?

- Sí. El sol pegaba de ese lado en los córners, estaba difícil. Lo veníamos hablando con un par de los chicos. La encontré justo y la pude sacar por arriba.

- ¿Pudiste hablar con Insfrán?

- Nelson tuvo una molestia. Desde el día que llegué me trató muy bien, siendo un referente en el puesto. Se lo agradezco. Todos sabemos lo que hizo por Gimnasia. Siempre me da la confianza, nos da lugar para hablar, está ahí para ayudarnos. Estoy contento y espero que no sea importante su lesión.

- Cuando terminó el partido todos se juntaron para abrazarte. ¿Qué sentiste en ese momento?

- La felicidad de haber ganado porque uno deja de lado lo personal. La victoria es muy importante así que más que nada tenía la alegría del triunfo.

- ¿Qué sentiste cuando tenías que entrar?

- Es difícil que le toque entrar a un arquero. Lo más difícil es estar mentalmente adentro del partido. Obvio que cuando te das cuenta que vas a entrar empezás a mentalizarte, a concentrarte y hay que entrar a mil porque esto no te respiro.

- Sabés bien de que se trata. Naciste arquero, porque sos hijo y nieto de arqueros.

- Sí. Mi familia está siempre acompañando. Un poco está en la sangre. Ellos también están contentos. Mi abuelo ya no está pero se que siempre me acompaña. De parte de mi padre, de mi mamá también están presentes así que estoy muy agradecido. Son los que acompañan en todos los momentos.

- ¿Cómo viste al equipo?

- Creo que estuvo sólido. Banfield es un equipo que suma gente y mete la pelota al área. Estábamos preparados, nos encontramos con los dos goles en el primer tiempo y eso nos dió un poco de confianza para seguir esperando y estar atentos. En este fútbol lo más importante es el resultado y el equipo ganó.

- ¿Pensás en la titularidad para los próximos partidos?

- Tengo que disfrutar esto y trabajar. Hay que mentalizarse y entrenar, tenemos dos partidos muy rápido. Hay que cuidarse y estar preparados para lo que venga.