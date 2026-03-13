Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

El Mundo

Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”

Así lo señaló el secretario de Defensa, Pete Hegseth

Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
13 de Marzo de 2026 | 10:05

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que lanzarán el mayor ataque aéreo sobre Irán desde que comenzó la ofensiva y advirtió que el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”.

Así lo indicó durante una conferencia de prensa brindada hoy en la que además indicó que desde el inicio de las operaciones junto a Israel atacaron más de 15 mil objetivos.

"Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas", señaló Hegseth.

Ayer se difundió un texto atribuido a Khameni, pero desde que fue elegido líder supremo no fue visto en público y se cree que es porque resultó herido en los primeros ataques lanzados sobre Irán.

Por otra parte, Hegseth agregó que "entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día".

