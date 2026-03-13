Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Irán lanza nuevos ataques contra el centro financiero de Dubai y otros países de la Región
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape
La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Así lo señaló el secretario de Defensa, Pete Hegseth
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que lanzarán el mayor ataque aéreo sobre Irán desde que comenzó la ofensiva y advirtió que el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”.
Así lo indicó durante una conferencia de prensa brindada hoy en la que además indicó que desde el inicio de las operaciones junto a Israel atacaron más de 15 mil objetivos.
"Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas", señaló Hegseth.
Ayer se difundió un texto atribuido a Khameni, pero desde que fue elegido líder supremo no fue visto en público y se cree que es porque resultó herido en los primeros ataques lanzados sobre Irán.
Por otra parte, Hegseth agregó que "entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día".
